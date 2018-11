Bilanz über die Erfolgsgeschichte des Adventmarktes auf Schloss Schwarzenau — mittlerweile einer der größten Adventmärkte im Bezirk — ziehen Bürgermeister Karl Elsigan und Vizebürgermeister Reinhard Poppinger. Im Vorjahr besuchten schon über 4.000 Menschen die Veranstaltung, die heuer wieder am Samstag, 24. November; von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag, 25. November; von 10 bis 18 Uhr stattfindet.

Poppinger erinnert sich noch an den ersten Adventmarkt der Gemeinde in der Schule: „Sechs Schwarzenauer stellten im Turnsaal aus. Wir waren sehr glücklich, dass wir über 50 Besucher hatten.“ Bereits beim dritten Mal wurde die Volksschule fast zu klein, denn bereits 14 Aussteller füllten den Turnsaal, während in der Aula die Gäste verköstigt wurden.

Die Idee, die Veranstaltung im Schloss durchzuführen, war schon von Beginn an ein Thema. Aber es war auch eine Kostenfrage, denn die Volksschule konnte die Gemeinde im Gegensatz zum Schloss kostenlos nutzen. Als der Bürgermeister dann mit der Idee an Schlossbesitzer Jürgen Hesz herangetreten ist, war dieser sehr aufgeschlossen. „Wir haben bis heute mit dem Schlossbesitzer ein sehr gutes Einvernehmen“, freut sich Elsigan.

Während in den Anfangsjahren im Schloss 20 bis 30 Aussteller einen Stand hatten (sie lockten beim ersten Mal bereits schon 1.600 Besucher an), sind es heuer 47 Anbieter, die großteils österreichische Handwerkskunst anbieten und eine breite Angebotspalette bieten. Rund 220 freiwillige Helfer, die meisten aus Vereinen und den drei Gemeindefeuerwehren, tragen zum großen Erfolg bei.

Hütten sorgen für richtige Stimmung

Im Vorjahr kam es beispielsweise am Sonntagnachmittag zu einem Besucherstau mit einer über 70 Meter langen Schlange bei der Eintrittskassa. Deshalb wird heuer die Veranstaltung erweitert und die Kassa beim Schlossgartentor aufgestellt. Da das Schloss bereits im Vorjahr mehrere Stunden keine Besucher mehr aufnehmen konnte, werden auch Hütten vom Schlosstor zur Schlosstaverne aufgestellt. Dadurch versprechen sich Poppinger und Elsigan mehr Platz und ein angenehmeres Adventmarkt-Gefühl für die Gäste.

Auch heuer wird wieder eine Kinderbetreuung an beiden Tagen angeboten, in der Schlosstaverne werden Kunstwerke des Schremser Künstlers Makis Warlamis für den guten Zweck ausgestellt und verkauft. Mit einem neuerlichen Besucherrekord rechnen die Organisatoren heuer allerdings nicht. „Heuer soll die Feinjustierung passieren, wie wir vor allem darauf achten, die Stoßzeiten zu entschärfen“, sagt Poppinger.