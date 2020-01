Im Dezember hat zwar die saisonale Arbeitslosigkeit Einzug gehalten, der saisonbedingte Anstieg fällt aber viel geringer aus als im Vorjahr.

Insgesamt waren Ende Dezember 1.195 Personen (378 Frauen, 817 Männer) beim Arbeitsmarktservice (AMS) Zwettl arbeitslos vorgemerkt. Das sind verglichen mit dem Vorjahr um 119 Betroffene weniger. „Man muss schon bis ins Statistik-Archiv des Jahres 2000 zurückblicken, um eine noch niedrige Anzahl von Jobsuchenden zu finden: Damals waren im Bezirk Zwettl 1.165 Personen arbeitslos gemeldet“, kommentiert Zwettls AMS-Leiter Kurt Steinbauer.

Anteil an langzeitarbeitslose Jobsuchenden rückläufig

Die günstige Entwicklung führt er zum einen auf die gute Auftragslage der Unternehmen und zum anderen auf die milden Witterungsverhältnisse zurück. Von den saisonabhängigen Unternehmen wurden bislang deutlich weniger Stammkräfte freigesetzt als in den Jahren davor. Viele Dienstverhältnisse werden über den Winter durchgehend laufen, beziehungsweise für nur kurze Zeit unterbrochen.

Im letzten Monat sind insgesamt 654 Personen in das Vormerkregister des AMS Zwettl aufgenommen worden, während 153 wieder ausgeschieden sind. Davon konnten 64 eine Beschäftigung aufnehmen, 7 haben mit Unterstützung des AMS eine Ausbildung gestartet und in 82 Fällen wurde die Vormerkung aus sonstigen Gründen beendet. Wie Steinbauer erklärt, ist der Anteil an langzeitarbeitslosen Jobsuchenden zwar rückläufig, mit 91 Personen aber immer noch relativ hoch.