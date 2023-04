Ergebnis liegt vor Grafenschlag: Tote Hühner hatten keine Vogelgrippe

Lesezeit: 2 Min Karin Pollak

In diesen Jutesäcken steckten an die 150 tote Hühner, die nicht an der Vogelgrippe erkrankt waren. Foto: Polizei

D as Ergebnis der Untersuchung seitens des Mödlinger AGES-Labores einiger der 150 toten Hühner, die am 10. April von einem Mann in einem Wald bei Grafenschlag entdeckt worden sind, liegt jetzt vor: Die Hühner waren nicht an der Vogelgrippe erkrankt.