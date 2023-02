Saisoneröffnung in der Sternwarte Martinsberg

Den Sternen besonders nahe: Das astronomische Zentrum Martinsberg (AZM) freut sich auch 2023 wieder auf zahlreiche Besucher in der höchstgelegenen Volkssternwarte Niederösterreichs. Vor allem in der wärmeren Jahreszeit stehen etliche Veranstaltungen an. „Mit mehreren Vollmondwanderungen und erstmals auch zwei Nachtwanderungen wollen wir unseren Besuchern ein besonderes Naturerlebnis bieten“, erklärt AZM-Obmann Michael Jäger.

Im westlichen Waldviertel sind Vollmondnächte besonders reizvoll

„Unsere Vollmondwanderungen im vergangenen Sommer waren die beliebtesten Veranstaltungen des Jahres“, erklärt Jäger. „Denn im Mondlicht erscheint die Landschaft in einem silbrigen Schein. Das übt auf die Beobachter einen besonderen Reiz aus.“ Zusätzlich wird das Programm um zwei Nachtwanderungen mit besonderem Blick auf die Milchstraße und die Sommersternbilder ergänzt. In diesen Nächten sind tausende Sterne und immer wieder Sternschnuppen zu sehen.

Venus-Spektakel und Superkonstellationen zu sehen

Aber schon im Winter und Frühjahr gibt es Schwerpunkt-Veranstaltungen: „Bis zum Frühsommer leuchtet jetzt die Venus als Abendstern. Und immer zu Monatsende gesellt sich die junge Mondsichel dazu. Gerade diese Konstellation ist zum Anschauen besonders reizvoll. Venus und Mondsichel ergeben ein tolles Fotomotiv“, erklärt der AZM-Obmann. Damit nicht genug, wird auch der Mars bis weit ins Frühjahr hinein am Abendhimmel ein helleres Objekt bleiben.

Der Gasriese Jupiter ist nur noch bis Anfang März sichtbar, wobei hier Ende Februar die Begegnung mit der Venus spektakulär sein wird. Absoluter Höhepunkt ist das Trio Venus, Jupiter und Mondsichel. Diese Begegnung findet am Abend des 22. Februar statt: „Auch wenn das ein Wochentag ist und es im Raum Martinsberg noch winterlich ist, wollen wir mit so einem Ereignis in die Saison starten.“

Auch wenn das Himmelsjahr 2023 in Österreich keine besonderen Finsternisse zu bieten hat, wird zu Saisonende „wenigstens“ eine partielle Mondfinsternis zu sehen sein. „Die nächste spektakuläre Mondfinsternis ist in Österreich erst am 25. September 2025 sichtbar“, erklärt Jäger.

