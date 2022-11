Ermittlungs-Erfolg Schwarzenau: Polizei forschte "zugedröhnten" Fahrerflüchtigen aus

E in fahrerflüchtiger Unfalllenker, der in der Nacht auf den 20. November in der Waidhofner Straße in Schwarzenau beim Crash auch einen Leitpflock beschädigt hat, wurde von der Polizei ausgeforscht. Der 29-Jährige war laut Polizei bei diesem Unfall durch Drogen beeinträchtigt.