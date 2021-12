Friedersbach: Eiginger betreut „von A bis Z“

Kaplan Simon Eiginger erhielt am 12. Dezember in der Pfarrkirche Friedersbach die Urkunde samt Ernennungsdekret zum Kurat verliehen. Diese wurde von der Rot- Kreuz-Bezirksstellenleiterin von Amstetten Beatrix Lehner, Bezirksstellengeschäftsführer Manfred Ehrgott, Herbert Haselsteiner und Franz Blumauer überreicht. Damit bietet Eiginger als Kurat in Amstetten und Zwettl seelische Betreuung und geistlichen Beistand.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Manfred Ehrgott bedankte sich bei Kaplan Simon Eiginger für die gute Zusammenarbeit und meinte, diese Kirche besteht seit 850 Jahren und so eine Ernennung habe es noch nicht gegeben. Gerade der Sonntag der Gaudete biete sich für diesen feierlichen Anlass an. Der Kaplan zeigte sich sehr erfreut und dankte für die Ernennung.