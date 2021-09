Unbekannte Täter gelangten nach Öffnen eines kleinen Teils des umgebenden Maschendrahtzauns in der Nacht auf den 11. September auf das Areal des Altstoffsammelzentrums in Rappottenstein.

Die Einbrecher brachen anschließend die beiden Eingangstüren des dortigen Gebäudes gewaltsam auf und gelangten so in den Büro- beziehungsweise Aufenthaltsraum sowie in den Problemstoffraum. Dort durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Am Gebäude entstand, abgesehen von den beiden aufgebrochenen Eingangstüren, kein Schaden.

Laut Polizei dürfte ein Tatzusammenhand mit Einbruchsdiebstählen in zwei mehr oder weniger benachbarten Firmengebäuden in der Nacht davor bestehen.