Zwettler Landwirte sind gefordert

Die Ernte im Bezirk ist in vollem Gange. Einige Landwirte haben den Großteil der Arbeit schon hinter sich, anderen brauchen noch. Für ein finales Fazit sei es deshalb zwar noch zu früh, doch eines kristallisiere sich von Jahr zu Jahr mehr heraus: Der Klimawandel wird in vielen Bereichen eine Anpassung der Landwirtschaft an die neuen Bedingungen nötig machen.

Aufgrund der Größe des Bezirks kommt es auch zu gewissen Unterschieden innerhalb der Regionen, wie Bezirksbauernkammer-Obmann Dietmar Hipp erklärt. „Es ist deshalb auch schwierig zu sagen, wie die Ernte heuer ausgefallen ist, weil einige Bauern noch nicht begonnen haben oder mittendrin stecken. Die Getreideergebnisse werden allerdings nicht ganz schlecht erwartet“, erzählt er.

Gesamtversorgung mit Erdäpfel nicht machbar

Generell spricht er davon, dass die Herbstkulturen besser funktionieren als das Sommergetreide, da diese eine längere Vegetationszeit haben. Auch beim Grünschnitt könnte in manchen Gegenden einer von normalerweise drei Schnitten aufgrund der starken Trockenheit komplett ausfallen. Hipp ist sich sicher: „Bei den Erdäpfel wird die Gesamtversorgung Österreichs dieses Jahr ziemlich sicher nicht geschafft.“

Die veränderte Witterung macht sich besonders bei den Sommerkulturen, die eine kürzere Vegetationszeit haben, bemerkbar, da es nicht immer genügend Wasserversorgung über den Vegetationszeitraum hinweg gibt. Durch die Problematik des Klimawandels ist man eingeschränkt, da gewisse Kulturen, beispielsweise aufgrund der Früh- und Spätfröste, einfach nicht mehr funktionieren.

Auch der Kostenanstieg bei Strom und Sprit stelle für Landwirte eine enorme Herausforderung dar. Durch den Kauf der Betriebsmittel im letzten Jahr, in dem die Kosten sehr hoch waren, und den kollabierenden Getreidemarkt seien viele Bauern extrem von der Situation gefordert, da die Erlöse oft nicht hoch genug sind.

Hohe Erträge, aber schlechte Qualität

Landwirt Wolfgang Köck aus Kirchschlag steckt gerade mitten in der Ernte. Er baut unter anderem Mohn, Getreide und Erdbeeren an. Für die diesjährige Ernte erwartet er zwar hohe Erträge, sogar Rekordernten, weil der Niederschlag in seiner Region gepasst hat. Allerdings ist er der Meinung, dass die Ernte keine sehr gute Qualität haben wird. Auch glaubt er daran, dass sich die Landwirtschaft werde anpassen müssen. „In Zukunft werden wir in der Landwirtschaft wahrscheinlich mehr Mais anbauen müssen, da dieser eine hohe Resistenz gegen Hitze und Trockenheit hat“, meint er. Die Strompreiserhöhung hat Wolfgang Köck nicht so hart getroffen, da er selbst bereits ein Elektroauto besitzt, viele Vorgänge auf seinem Hof elektrisch ablaufen und er über einige Photovoltaikanlagen verfügt. „Ich bin da sozusagen fast autark“, erklärt der Landwirt.

In Groß Gerungs baut Josef Maurer Kartoffeln, Getreide, Kleegras und Silomais an. „Der dritte Schnitt ist bei der Grasernte sehr schlecht ausgefallen, und die Kartoffeln sind wie verdorrt“, ärgert sich der Landwirt. Den Klimawandel bemerke man am Unterschied von 27 Grad im Sommer zu 31 Grad Celsius bei den Pflanzen schon sehr, erklärt er. Maurer meint, die Landwirtschaft müsse sich anpassen und verändern und man müsse in Zukunft vor allem Böden besser auswählen. „Das Grünland wird zum Problem werden, und wir müssen wohl den Maisanteil erhöhen“, sagt auch er. Die gestiegenen Kosten bei Sprit und Strom will Maurer mit effizienterer Arbeitsweise kompensieren.

Thomas Elsigan führt seine Landwirtschaft in Großhaselbach und baut dort Getreide, Mohn, Mariendistel, Silomais und Raps an. Auch er ist mitten in der Ernte. Bisher sieht seine Bilanz zufriedenstellend aus.

Den Wandel des Wetters beschreibt er zwar als sehr langsam, jedoch trotzdem stark verändert, und weist auf die Frühjahrstrockenheit, die starke Hitze im Sommer und vor allem die extremen Unwetter und ihre Häufigkeit hin. „Das Risiko eines Ernteausfalls kann man eigentlich nur mit einer Versicherung lösen“, erklärt Elsigan. Durch seine Photovoltaikanlage gehe ihm die Erhöhung der Strompreise nicht nahe, in Bezug auf Treibstoff meint er, man müsse mit den Produktpreisen versuchen, zu kompensieren.

Bio-Bäcker, -Konditor und Landwirt Mario Hölzl aus Unterwindhag hält das heurige Jahr noch nicht für einschätzbar. „Das geerntete Getreide muss jetzt fürs Erste noch acht bis zwölf Wochen in Holzkisten abliegen“, schildert er. Im November könne man dann mit dem Vermahlen starten. Die Ernte sei aber so gut wie abgeschlossen. „Leider war sie aufgrund geringer Niederschlagsmengen nur unterdurchschnittlich. Der Regen der vergangenen Woche war für das Getreide zu spät. Für die Erdäpfel wird's aber schon noch etwas bringen“, offenbart er. Die Qualität des Getreides sei aber in Ordnung.

Man muss neue Wege einschlagen

Eine Schwierigkeit bestehe für ihn auch darin, dass die Bedingungen jedes Jahr andere sind. „Es ist zwar momentan noch machbar, aber man kann nichts für garantiert nehmen“, sagt Mario Hölzl und erzählt auch, dass er oft von anderen Bauern höre, die sich auf neue Kulturen spezialisieren. „Neue Kulturen, die früher im Waldviertel vielleicht nicht möglich gewesen wären, etwa Soja, werden plötzlich realistischer“, erklärt er. „Man muss einfach mit der Zeit gehen.“