Der Erntehelfer war auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Gemeinde Ottenschlag in einer Lagerhalle mit dem Stapler damit beschäftigt, mit Mohn beladene Holzkisten zur weiteren Lagerung zu transportieren. Zu der Zeit war auch der 55-jährige Hofbesitzer in der Halle und blieb laut Polizei in einem unachtsamen Moment hinter dem Gabelstapler stehen. Der 29-Jährige übersah ihn beim Zurücksetzen und fuhr mit dem linken Hinterrad über dessen linken Fuß.

Nach Erstversorgung des Verletzten durch das Rote Kreuz Martinsberg wurde er zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus Zwettl gebracht. Der rumänische Erntehelfer dürfte keinen Staplerführerschein besitzen und wird zur Anzeige gebracht.