Einzigartig: Waldland baut in Oberwaltenreith Schlüsselblumen an

Die Erkältungsarznei „Sinupret“ des deutschen Pharmaunternehmens „Bionorica“ ist sicher vielen Menschen ein Begriff. Dass einer der Hauptinhaltsstoffe vorwiegend aus dem Waldviertel kommt, könnte den einen oder anderen aber durchaus überraschen. Für die Herstellung des Medikaments werden große Mengen an Schlüsselblumen benötigt. Die in Oberwaltenreith ansässige Firma Waldland liefert eben diese und präsentiert sich mit dem gezielten Anbau der Pflanze als einzigartig in Europa und vielleicht sogar der Welt.

„Die Schlüsselblume zur Arznei-Herstellung wurde normalerweise immer in der Wildnis gesammelt“, erzählt Waldland-Geschäftsführer Franz Tiefenbacher. Dedizierte „Wildsammler“ gäbe es etwa vor allem in Osteuropa. Schlüsselblumen werden aus Ländern wie Rumänien oder dem Kosovo importiert. „Da aber wenig Geld dabei herausschaut, geht der Trend dahin, dass immer mehr Menschen mit dem Wildsammeln aufhören“, erklärt Tiefenbacher weiter.

Eine Marktlücke also, die das Waldviertler Unternehmen mittlerweile perfekt ausfüllen konnte. Die begehrte Heilpflanze auf dem Feld anzubauen und maschinell zu ernten sei komplettes Neuland. Die ersten Kultivierungsversuche startete Waldland bereits vor 15 Jahren. „Es hat lange gedauert, aber mittlerweile bauen unsere Vertragsbauern auf mehr als 200 Hektar Schlüsselblumen an“, schildert der Geschäftsführer. Etwa 110.000 Stück wachsen dabei auf einem Hektar.

Waldland entwickelte Erntetechnik in Eigenregie

Die Lebensdauer einer Pflanze beträgt fünf Jahre. Bei richtiger Bewirtschaftung ist die jährliche Ernte möglich. Die Vollblüte erreicht die Schlüsselblume Anfang bis Mitte Mai. Die Ernte läuft deshalb seit einigen Wochen bereits auf Hochtouren. Da für die Arznei-Herstellung nur die Blüten benötigt werden, ist das eine ganz besondere Herausforderung. Blätter und Stängel sollten so wenig, wie möglich im Erntebehälter landen.

Extra dafür entwickelte Waldland in Eigenregie eine spezielle Erntetechnik. Die Erntemaschine wird an einem Traktor montiert. Ein Fingermähwerk schneidet höchstpräzise die Blumen auf der richtigen Höhe ab. Über Schläuche werden die Blüten mittels Gebläse in den Ladewagen befördert. Das Konzept ist dabei erst in den jüngsten Jahren entstanden. „Wir sind jahrelang der richtigen Technologie hinterhergelaufen und dachten noch, wir müssten die Pflanzen pflücken, um möglichst wenig Stängel dabei zu haben“, offenbart Tiefenbacher. Tatsächlich sei der Wirkstoffanteil im Stängel aber ähnlich hoch, wie in den Blüten. Ein gewisser Anteil an Stängel sei also vertretbar und deshalb die deutlich effektivere Erntetechnik zu präferieren.

Die Erntemaschine wurde von den eigenen Waldland-Technikern entwickelt. Foto: Sebastian Dangl

Präzise muss die Maschine natürlich trotzdem sein, damit wirklich nur der „Blühhorizont“ geerntet wird. In der Halle werden die Blüten dann von den mitgeernteten Blättern getrennt, verpackt und direkt zu Bionorica nach Deutschland geschickt. „Die Qualität ist dabei dieselbe, wie bei wildgepflückten Pflanzen“, betont Tiefenbacher.

Auch der Anbau selbst erfordert viel Know-how. Die Waglechners sind eine der Landwirtschaftsfamilien, die für Waldland Schlüsselblumen anbauen. Nicole Waglechner erzählt etwa, dass die Pflanzen viel Wasser brauchen: „Wir hatten das Problem, dass uns die Pflanzen über den Sommer fast vertrocknet sind.“ Vor allem bei wenig Regen müsse man deshalb mehrmals die Woche zu Bewässerung ausfahren.

Jahrelange Erfahrungswerte brachten ebenso zum Vorschein, dass die Schlüsselblumen im ersten Jahr nach dem Einsetzen sehr empfindlich auf zu viel Licht reagieren. Deshalb setzt man mittlerweile zwischen den Kulturpflanzen Gerste ein. Diese wachse über die Schlüsselblume hinaus und bilde so einen natürlichen Sonnenschirm im ersten Lebensjahr der Pflanze.

Ein grüner Streifen in einem gelben Meer. Der Pflanzenschnitt muss extrem präzise sein. Foto: Sebastian Dangl

Das System von Waldland geht auf und bringt jetzt seit mehreren Jahren den Erfolg auch im Anbau für den Pharmabereich. Immer wieder lädt man deshalb auch Apotheker und Pharmazeuten zur Betriebsbesichtigung ein, um ihnen den Ursprung der Endprodukte näher zu bringen. Zur Schlüsselblumen-Ernte waren heuer zahlreiche Apothekerinnen aus weiten Teilen Österreichs durch die Kooperation von Waldland und Bionorica in Oberwaltenreith zu Besuch und schauten sich die Ernte von nah an.

„Ich war sehr beeindruckt von dem persönlichen Engagement und der spürbaren Leidenschaft, die die Mitarbeiter und Bauern in das Projekt Waldland stecken und welche einzigartige Expertise sie sich im Laufe der Jahre angeeignet haben“, meinte Heidemarie Syslo von Bionorica Austria beim Betriebsbesuch. Den hohen Stellenwert für Waldland hob dabei auch Franz Tiefenbacher hervor: „Letzten Endes geht es um ein Gesundheitsprodukt, und das hat für uns eine enorm hohe Wertigkeit.“ Waldland habe damit quasi die „Apotheke vom Feld“ für sich entdeckt.

Apothekerinnen aus weiten Teilen Österreichs besuchten Waldland während der Schlüsselblumen-Ernte. Foto: Sebastian Dangl

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.