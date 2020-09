In Zwettl kann man wieder schmökern. Die neue Buchhandlung von Gregor Grohmann in der Landstraße 27 ist bereits für Kunden geöffnet.

„Das Feedback ist toll. Alle, die reinkommen bedanken sich gleich einmal, dass es wieder eine Buchhandlung gibt“, freut sich Grohmann, der teilweise auch schon Bücher nachbestellen muss.

Die Einrichtung des Geschäfts ist noch nicht komplett fertig, doch habe Grohmann sich kurzfristig entschlossen, bereits aufzusperren, da er immer wieder von Vorbeigehenden danach gefragt wurde, ob schon offen sei. Im hinteren Teil sollen noch ein paar Regale dazukommen und eine nette Leseecke eingerichtet werden. „Innerhalb der nächsten zwei Wochen wird es dann auch eine Homepage mit Webshop geben“, erzählt Grohmann. Die bestellten Bücher können dann abgeholt werden.

Großes Angebot und sehr viel Engagement

In der Buchhandlung legt Grohmann einen Schwerpunkt auf Kinder- und Jugendliteratur, sowie auf Bücher mit Waldviertelbezug. Nicht vorhandene Bücher, auch fremdsprachige Ausgaben, werden bestellt und diese werden meist schon bis zum nächsten Tag geliefert. Ein kleines Sortiment an Papierwaren findet sich ebenfalls bereits im Geschäft. Generell soll das Angebot aber noch sukzessive ausgeweitet werden, je nach Nachfrage. In Zukunft soll es noch eine weitere Besonderheit geben: Einen „Buchhandlungshonig“, den Grohmann selbst herstellt.

Der Plan, die Buchhandlung auch als Ort des kulturellen Austausches zu nutzen (die NÖN berichtete) besteht weiterhin. So ist es für Grohmann denkbar, etwa Bio-Bauern oder Personen, die ein altes Handwerk ausüben, vorzustellen. Auch kleine Konzerte könnte es im Garten hinter dem Geschäft geben.