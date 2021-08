Die neue "Park & Drive"-Anlage befindet sich südlich der Auffahrtsrampe Richtung Krems, kurz nach dem Kreisverkehr, die NÖN berichtete bereits über den Bau. An der neuen Park & Drive Anlage stehen 89 Abstellmöglichkeiten für Pkw, davon zwei Behindertenparkplätze zur Verfügung. Eine Beleuchtung sorgt für die Sicherheit in den Nachtstunden. Leerverrohrungen für künftige E-Tankstellen wurden bereits vorgesehen.

Die Bauarbeiten wurden von der Straßenmeisterei Zwettl in Zusammenarbeit mit Baufirmen der Region ausgeführt.

Am 18. August nahm jetzt ÖVP-Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko die offizielle Inbetriebnahme der Park & Drive Anlage vor: „Park & Drive Anlagen ermöglichen es, gemeinsam zu fahren, Sprit zu sparen und der Umwelt damit Gutes zu tun. Es freut mich, dass wir ab sofort mit der Inbetriebnahme der Park & Drive Anlage hier in Zwettl an der B 38 genau das anbieten können“, sagte Schleritzko.

Park & Drive Anlagen würden die Bildung von Fahrgemeinschaften erleichtern, den Pendlern einen finanziellen Vorteil verschaffen und auch die Umwelt werde durch die Einsparung von Pkw-Fahrten entlastet. Pendlerparkplätze gewinnen daher immer mehr an Bedeutung. Aus diesen Gründen haben der NÖ Straßendienst und die Stadtgemeinde Zwettl beschlossen, im Nahbereich der B 38, an der Anschlussstelle Zwettl Ost eine solche Anlage zu errichten. Die Planung erfolgte durch die NÖ Straßenbauabteilung 8, Waidhofen/Thaya gemeinsam mit der Straßenmeisterei Zwettl.

Die Errichtungskosten von rund 180.000 Euro werden zur Gänze vom Land NÖ getragen und Betrieb und Erhaltung der Anlage werden von der Stadtgemeinde Zwettl übernommen.