Comeback der „Kuba Bar“ mit großen Plänen

Die „Kuba Bar“ ist zurück. Am 1. und 2. September wird das Kult-Lokal in der Syrnau aus der nicht ganz freiwilligen Sommerpause geholt – mitsamt neuen Betreibern und Personal. Annabell Kuba und Lebensgefährte Ralf Fessler übergeben ihre Bar, nachdem sie im Mai aufgrund von Personalmangel zusperrten, in die Hände eines jungen Trios: Kayra Taskin aus Schrems, Kaan Uzun aus Litschau und Semra Ceylan aus Gmünd wollen in der Syrnau durchstarten. Ceylans Frau Cemal ist ebenfalls beteiligt.

Sie sind bereits fleißig dabei, die Räumlichkeiten aufzuputzen. Änderungen in der Bar sollen aber minimal bleiben. „Wir bauen ein paar LEDs ein, gestalten manche Wände etwas um und modernisieren die Lounge etwas. Wirklich viel ist aber nicht zu machen“, erzählt Kayra Taskin. Die Bar sei nämlich sowieso noch in Top-Zustand und wurde erst zu Corona-Zeiten letztmals saniert. Gleichbleiben soll die gewohnte Atmosphäre und auch der Name der „Kuba Bar“, auch wenn ihre Namensgeberin nicht mehr direkt beteiligt ist. Annabell Kuba verpachtet ihr Lokal jetzt nur mehr.

Der Traum von der eigenen Bar

Der Tatendrang der neuen Betreiber ist jedenfalls zu spüren. Die Idee, gemeinsam in die Nachtgastronomie einzusteigen, hegt das Trio schon lange. „Wir haben alle drei bereits in Bars gearbeitet und konnten dabei viel Erfahrung sammeln. Nachdem wir immer wieder darüber gesprochen haben, schauten wir uns heuer nach Möglichkeiten von etwas Eigenem um“, schildert Taskin. Dass genau dann die Kuba Bar nach neuen Betreibern suchte, sei wohl ein Wink des Schicksals gewesen.

Ebenso wollen sie sich aber auch der Herausforderung stellen. Obendrauf haben zwei der drei neben der Bar noch Vollzeitjobs. Kayra Taskin arbeitet bei der Generali, Semra Ceylan bei Leyrer + Graf. Kaan Uzun wird deshalb die Rolle des Geschäftsführers übernehmen und als einziger Vollzeit in der Bar arbeiten. „Wir werden aber natürlich manchmal nach der Arbeit und an Wochenenden mithelfen“, sagt Taskin.

Zusätzlich sei geplant, zwei bis drei Kellnerinnen aufzunehmen. Ein zusätzlicher Barkeeper sei bereits gefunden. „Wir sind jedenfalls gut aufgestellt und bestens motiviert, endlich loslegen zu können“, betont Taskin.

Cocktails in gewohnter Qualität

Das große Re-Opening findet wie erwähnt über zwei Tage am 1. und 2. September statt. In weiterer Folge will das Trio zwei Events im Monat veranstalten, um das Geschäft wiederzubeleben. Dabei sollen Gäste auch wieder die gewohnte Qualität der Kuba Bar genießen dürfen. „Dazu gehört eben auch, dass die Cocktails wie immer schmecken“, meint Taskin. Eine Aufgabe, mit komplett neuem Personal vermutlich gar nicht so einfach sein dürfte. „Annabell hat schließlich auch 20 Jahre Erfahrung.“ Von dieser dürfen die „Neuen“ in der Kuba Bar aber auch profitieren, denn Annabell Kuba und Ralf Fessler werden ihnen zu Beginn unter die Arme greifen.

Dann dürften auch die vielen Cocktails, die das Kult-Lokal auszeichnen, gelingen. Die Karte soll natürlich auch größtenteils gleichbleiben, obwohl auch Neuerungen geplant sind. Mehr will das Trio aber noch nicht verraten. „Es ist jedenfalls eine große Ehre, dass wir so ein traditionsreiches Lokal weiterführen dürfen und die Fußstapfen sind klarerweise groß“, betont Taskin. So nimmt man jetzt Kurs auf den nächsten Meilenstein der Lokalsgeschichte. 2024 stünde der sage und schreibe 20. Geburtstag der Kuba Bar an.