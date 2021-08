Zur Eröffnungsmatinee der Sommerausstellung 2021 fanden sich am Sonntagmittag außergewöhnlich viele Freunde, Kunstinteressierte, Familienmitglieder und Verwandte im Grafikkabinett Erich Steininger in Kirchbach ein.

Die Einrichtung des Kabinetts in der alten Volksschule, wo Erich Steininger anfangs mit seiner Familie im Sommer lebte und arbeitete, erfolgte 1996, als noch Schulbetrieb war. „Die künstlerische Bleibe des Grafikers war im obersten Geschoss des Hauses“, erzählte Sohn Florian, Direktor der Kunsthalle Krems. „Seit seinem Ableben 2015 haben wir entschieden, immer wieder Künstler einzuladen, die in Dialog treten mit seiner Arbeit.“

Heuer werden Werke von Lena Göbel, einem „der Shooting Stars der Druckgrafik“, feinen Holzschnitten von Erich Steininger gegenübergestellt. Im Fokus steht bei beiden der Holzschnitt. Lena, 1983 geboren, kommt aus Frankenmarkt bei Ried im Innkreis, lebt und arbeitet in Wien. Ihr Vater ist auch Druckgrafiker, der aber eher auf die Radierung setzt, die Mutter ist Malerin. Die junge, erfolgreiche Grafikerin, u. a. in Salzburg mit dem Faistauer-Preis ausgezeichnet, mag große Formate. Als Beispiel kann „Miss soundso“ dienen, in Kirchbach samt den vier großen Druckstöcken aus Birnenholz ausgestellt. „Ich bekam einen kapitalen Birnbaum geschenkt. Mittlerweile ist das für mich ein sehr geschätztes Holz“, sagt die Künstlerin dazu. „Und gerade in den vier Druckstöcken ist der Holzwurm drin, sodass sie ständig an Gewicht verlieren.“

Jedes einzelne Werk ist ein Unikat

Göbel verwendet häufig große Planken mit grober Maserung und Asteinschlüssen, die sie mit Messern und Hohleisen massiv bearbeitet und ohne Druckerpresse per Hand abreibt. Jedes ihrer Werke ist ein Original mit Unikatcharakter, wird doch jeder Abdruck nachträglich malerisch mit Lack oder Harz weiterverarbeitet. So ist auf ihren bunten Arbeiten manchmal schwer erkennbar, dass ein Holzschnitt darunterliegt.

„Vom Motivischen her ist wenig Landschaft in meinen Arbeiten“, sagt Lena Göbel. Eine Besonderheit stellt daher das Ergebnis ihres Schaffens als Artist-in-Residence 2020 in Spitzbergen, Norwegen, dar. Da gestaltete sie mehrere Linolschnitte mit Landschaftsmotiven.

Bürgermeister Josef Wagner erinnerte in seiner Grußadresse an die sommerlichen Veranstaltungsschwerpunkte in seiner Gemeinde: Klangburg, Dorfmuseum Roiten, Electric Orpheus Academy in der Heumühle und Grafikkabinett Steininger. „Die Einladung in das Haus Steininger gibt es jedes Jahr – eine Normalität“, sagte er. Und: „Die Rückkehr zur Normalität ist nach der Pandemie auch für jene möglich, die bisher schon normal waren.“

In der Versteigerung zweier Bilder – „Dichte“, ein Holzschnitt von Erich Steininger, und „Im kalten Polar“, ein übermalter Linolschnitt von Lena Göbel – sah Landtagsabgeordneter Franz Mold eine doppelte Chance: „Derjenige, der das Bild ersteigert, kann sich einen Wunsch erfüllen, und der Erlös ergibt eine Unterstützung für die Kinderburg.“ Burgbesitzer und –erhalter Benedikt Abensperg-Traun gab Einblicke in die Entstehungsgeschichte der „Kinderburg“, wo sich Kinder erholen können, wenn sie einen Elternteil oder ein Geschwister durch Tod verloren haben. Dafür stellt er die Burg dem Roten Kreuz zur Verfügung. „Alle Spenden fließen in die Therapie!“

Versteigerung brachte 3.450 Euro

Große Freude daher bei Christine Marek, der Kinderburg-Botschafterin, als die Versteigerung 3.450 Euro erbrachte. Barbara Schwarz, Geschäftsführerin der NÖ Forschungs- und Bildungsgesellschaft, stockte auf 6.000 Euro auf. Der Erholungsaufenthalt einer Familie kostet durchschnittlich 2.500 Euro.