Im Herbst werden die Nordhangstraße komplett erneuert und die Nebenanlagen in der Hartl-Haus-Straße gestaltet. Das beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am 19. Juni. In dieser wurden auch die ausgeschiedenen Gemeinderäte – coronabedingt um ein Jahr verspätet – geehrt.

Bauarbeiten starten im September. In die Nordhangstraße wird die Gemeinde Echsenbach 424.000 Euro investieren. Den Auftrag erhielt die Firma Swietelsky. Laut Bürgermeister Josef Baireder wird dieses Projekt im September gestartet und soll im November abgeschlossen sein.

Die Nebenanlagen in der Hartl-Haus-Straße werden ebenfalls im Herbst gestaltet. Diese Straße in der neuen Siedlung, die mittlerweile komplett bebaut ist, ist schon asphaltiert. Die Nebenanlagen sollen nach Vorgaben von „Natur im Garten“ mit Stauden und Bäumen gestaltet werden. Dafür sprach sich der Gemeinderat grundsätzlich aus. Auch die Anrainer können dazu ihre Ideen einbringen.

Der Kinderspielplatz in der Feldgasse, der 2006 errichtet worden ist, wird attraktiviert. Auch dazu fällte der Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss. Dieser Spielplatz in der Nähe der neuen Siedlungen soll unter anderem einen „Wasserspielplatz“ und neue Spielgeräte für Kleinkinder erhalten. Die Pläne dazu erstellte Landschaftsplaner Franz Grossauer aus Gmünd. „Die Erdarbeiten sollen im Herbst durchgeführt werden, die Geräte kommen 2022“, betont Baireder.

Bauplätze wurden verkauft. Weiters wurde der erste Nachtragsvoranschlag 2021 beschlossen. Dabei wurde das „Zweite Gemeinde-Paket des Landes“ mit den erhöhten Ertragsanteilen und Sondervorschüssen berücksichtigt. Weiters wurden zwei Bauplätze in der neuen Siedlung in der Hadmar-Straße verkauft. Somit sind drei der 14 Bauplätze verkauft, zwölf Bauplätze gibt es auch noch in der Tuchelgasse.

Der Ankauf eines Smartboards für die Volksschule um 8.000 Euro wurde abgesegnet. Somit verfügen alle vier Klassen über ein derartiges Board. Derzeit wird die Volksschule dreiklassig geführt – laut Gemeinde fehlt nur ein Kind, um eine vierte Klasse bilden zu können.

Die Gemeinde bietet eine Förderung für Untersuchungen des Wassers aus privaten Hausbrunnen in den Katastralgemeinden Gerweis, Großkainraths, Rieweis und Haimschlag an. Hier gibt es keine öffentliche Trinkwasserversorgung. Eine Untersuchung kostet 145 Euro, 45 Euro übernimmt die Gemeinde. Diese Beschlüsse erfolgten einstimmig.

Ehrungen durchgeführt. Die Ehrennadel in Gold (25 Jahre im Gemeinderat) erhielten Johann Loishandl-Weiß und Josef Klang. Jene in Silber (15 Jahre) hat Hubert Nechwatal schon, jetzt gab es eine Goldmünze. Die bronzene Ehrennadel (10 Jahre) ging an Leopoldine Weixlbraun und Josef Scharf. Dank- und Anerkennung (5 Jahre) wurden Karl Holzmann und Wolfgang Köck ausgesprochen. Wolfgang Sinhuber und Christian Weixlbraun erhielten ebenfalls die Ehrennadel in Bronze: Sinhuber wurde 50 Jahre alt, war zehn Jahre Vizebürgermeister und engagiert sich in Vereinen; Christian Weixlbraun wurde 60, ist in der Pfarre, bei der Feuerwehr und in Vereinen aktiv.