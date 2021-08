Die 21. TÜPl-Rundfahrt der Stadtgemeinde Allentsteig fand am 27. August statt.

Nach strenger Überprüfung der 3G-Regeln und einem kurzen Vortrag durch Oberst Julius Schlapschy im Schloss konnten die Besucher Eindrücke der einzigartigen Naturlandschaft am Truppenübungsplatz Allentsteig gewinnen sowie Ausbildungs- und Schießanlagen besichtigen. Weiteres wurden etwa das neu in Verwendung stehende splittergeschützte Tanklöschfahrzeug sowie das Minenräumfahrzeug Hydrema besichtigt, mit welchem die Herstellung der Brandschutzstreifen am TÜPl A forciert wird.

Die Teilnehmer wurden auch in die in Bau befindliche Vorstadt Ost der urbanen Trainingsanlage eingewiesen. Den Abschluss bildete ein geschichtlicher Überblick im Meierhof sowie eine Schlossführung.