Vielfältige Einblicke in Klinikalltag in Zwettl

Die 19- Jährige entschied sich nach der Matura für diesen freiwilligen Dienst, da sie sich immer schon für den Gesundheitsbereich interessierte, jedoch nicht genau wusste, welche Ausbildung sie konkret anstreben wollte. In den zehn Monaten ihres Einsatzes arbeitete Federika auf drei Stationen mit. Unterschiedliche administrative Tätigkeiten, Mithilfe bei der Essensausgabe, Kommunikation mit einsamen Patienten und die Unterstützung bei „patientenfernen Tätigkeiten“ waren nur einige von ihren Aufgaben auf den Stationen.

Federika konnte durch ihre Mithilfe bei der Essensausgabe in der Krankenhausküche an zwei Tagen in der Woche auch die Abläufe und Anforderungen einer Großküche kennenlernen. Einzelne Hospitationstage innerhalb des Klinikums gaben ihr die Möglichkeit, darüber hinaus auch Einblick in die Aufgabenfelder anderer Berufsgruppen zu gewinnen.

Der Verein zur Förderung freiwilliger sozialer Dienste koordiniert und begleitet die FSJ-Einsätze und bietet den Teilnehmern in regelmäßigen Abständen Workshops und Seminartage zu unterschiedlichen sozialen Schwerpunkten an.

Federika ist eine Bereicherung für die Pflegeteams, in denen sie arbeitet. Sie konnte in der Zeit am LK Zwettl an ihren Aufgaben wachsen, es bereitet ihr Spaß, mit Menschen zu arbeiten und sie fühlt sich in ihrem Wunsch bestätigt, im Gesundheitswesen arbeiten zu wollen. „Ich kann ein freiwilliges soziales Jahr jedem jungen Menschen weiterempfehlen“, so Federika.