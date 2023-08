Großes Fest für Landessieger von der Feuerwehr Scheideldorf

Gemeinsam unter den Klängen des Musikvereins Scheideldorf marschierten die zahlreichen Ehrengästen, die Siegermannschaft und zahlreiche Bewohner gemeinsam zum Feuerwehr-Haus. Vizebürgermeister Werner Scheidl nahm die Begrüßung der Ehrengäste aus Politik und öffentlichen Institutionen vor.

Bürgermeisterin Silvia Riedl-Weixlbraun zeigte sich in ihrer Festrede gerührt vom Erfolg der Feuerwehr Scheideldorf, hob die Leistung der Mannschaft im Wettkampf hervor und das permanente mehrmalige wöchentliche Training, das schlussendlich auch zum Sieg führte. Als Belohnung wird das Team nun 2024 beim Bundesbewerb in Vorarlberg teilnehmen. Der Bekanntheitsgrad des Ortes sei enorm gestiegen und ganz Niederösterreich blicke nun ins Waldviertel. Zur Anerkennung erhielt jeder Wettkampfteilnehmer eine Verdienstmedaille in Gold und eine Urkunde der Marktgemeinde Göpfritz.

Auch Abschnittskommandant Siegfried Ganser gratulierte zum Erfolg, zeigte sich voller Stolz, dieses Team im Abschnitt Allentsteig zu haben und blickt mit großer Zuversicht zum Bundeswettbewerb 2024 in Vorarlberg. Ebenso gratulierten Bezirkskommandant Ewald Edelmaier und Landesfeuerwehrrat Erich Dangl. Nach dem offiziellen Teil wurde noch lange im Stadl gefeiert.