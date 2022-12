Ersthelfer barg Verletzte aus Unfallauto

Werbung

Die Frau war laut Polizei am Samstag, 3. Dezember, kurz vor 8 Uhr auf der L8253 in Richtung Mitterreith mit einem Firmen-Pkw unterwegs. Am Beginn einer Rechtskurve soll sie aufgrund der Straßenglätte die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben, geriet ins Schleudern, schlitterte in den Gegenverkehrsbereich.

Das Auto kam auf der linken Fahrzeugseite liegend in der angrenzenden Wiese zum Stillstand. Ein Ersthelfer leistete der verletzten Lenkerin sofort Erste Hilfe und konnte sie auch aus dem Fahrzeug befreien. Der Notarzt Zwettl führte die Erstversorgung durch, danach wurde die 50-Jährige ins Landesklinikum Zwettl gebracht. Die Feuerwehren Mitterreith, Friedersbach und Zwettl übernahmen die Fahrzeugbergung.

