Zwettlerin auf Mission in Peru

Endlich ist sie fertig, die Wasserfilteranlage. Die ersten peruanischen Schüler konnten bereits Wasser aus der Leitung trinken. Alles dank Karina Beneder. Viele kennen sie vielleicht als Lehrerin in Zwettl. Sie ist aber auch Initiatorin von „Zwettl hilft“.

„Santa Bernardita ist der erste Ort in Peru, wo es möglich ist, Wasser aus der Leitung zu trinken“, berichtet die Ordensfrau Karina Beneder voll Freude. Die Segnung der Wasserfilteranlage für die Schule war ein berührendes Fest. Das Durchhaltevermögen auf der Suche nach Trinkwasser über acht Jahre hat sich gelohnt. Ein Techniker war für die Installation einen Monat vor Ort. Die Gesamtkosten betrugen 37.000 Euro, 12.000 mehr als veranschlagt. Für Beneder ist die Verwirklichung „ein Wunder“.

Hilfe aus Zwettl und Diözese

Viele in der Diözese und im Bezirk Zwettl kennen Beneder aufgrund ihres unermüdlichen Engagements für die Ärmsten der Armen in Peru. Seit einem Jahr wirkt die gebürtige Kollmitzbergerin als Missionarin in dem Anden-Land, wo sie half – unterstützt von Gönnern aus dem Diözesangebiet –, eine Schule zu errichten. Knapp 500 Schüler im Alter von zehn bis 16 besuchten diese aktuell. Außerdem werden Kinder bis zum neunten Lebensjahr nachmittags betreut. Das Trinkwasser kommt nicht nur ihnen, sondern auch den Familien zugute.

„Die Schule Santa Bernardita ist mittlerweile eine Vorzeigeschule, in der manche Schüler Top-Leistungen erbringen“, erzählt Beneder. Aufgrund der großen Nachfrage soll die Schule um eine Klasse und um eine Schulküche erweitert werden. Die Franziskanerin wirbt dafür um Patenschaften für Kinder (50 Euro pro Monat; bei Interesse eine E-Mail an sr.karina@pnmszwettl.ac.at ).

„Wir wollen in Zukunft eine Baumschule in San Pedro errichten und somit in die Dörfer viele Pflanzen bringen, damit die Menschen das Setzen und Pflegen der Pflanzen lernen. Das ist der Wunsch der Pfarre“, berichtet sie. Weiters macht das „Laudato si“-Haus in Lima viele bauliche Fortschritte. Auch die Fastenaktion der Diözese St. Pölten unterstützt ihre Projekte großzügig, zuletzt eine Photovoltaikanlage. Mit vielen Menschen sprechen sie und ihr Team über Müllvermeidung, Baumpflanzungen und Umweltschutz. Auch Katechesen starten auf ihre Bemühungen hin.

Große Herausforderungen

Der Anden-Staat und die pastoralen Bemühungen der Franziskanerin stehen vor großen Herausforderungen: „Wir leben in einer schwierigen Zeit – hier und auch in Europa. Viele Lebensmittel und Benzin sind in Peru genau so teuer wie in Europa.“ Dabei muss sie für Pfarrbesuche auf den holprigen Straßen oft lange Fahrten machen. Nach einem Jahr in Peru sagt sie optimistisch, sie werde mit dem Umgang der Herausforderungen routinierter und sicherer. Auch weil sie weiß, dass sie schon viel erreicht hat. Manchmal kommen Waldviertler und begleiten sie bei ihrer Arbeit.

Spendenmöglichkeit für die Arbeit von Karina Beneder: Kennwort Sr. Karina Beneder, IBAN AT54 3299 0000 0006 2158.

