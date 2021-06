In einer geplanten Umbauzeit entsteht bis Herbst 2021 ein neuer Wellnessbereich und ein wunderschöner, exklusiver Privatgarten für alle Gäste im Schlosshotel Rosenau. "Die Realisierung des Wellnessbereiches inklusive einem ausgewählten Behandlungsangebot ist ein wichtiger Schritt, um unseren Gästen in Zukunft einen noch angenehmeren Aufenthalt zu ermöglichen“, freut sich Schlossherrin Monika Gressl. Davon profitieren nicht nur Übernachtungsgäste, sondern künftig auch Tagesgäste aus der Region. Denn das neue Entspannungsangebot ist auch in Form von Day Spa Packages buchbar.

Beim Umbau werden auch ökologische Faktoren mitberücksichtigt: So ist eine Photovoltaikanlage für die Energiegewinnung mitgeplant, damit kann auch die Ladestation für die E-Bikes versorgt werden. Gäste können direkt im Hotel ihr E-Bike ausleihen und so im Urlaub auch die herrliche Umgebung erkunden.

Falstaff verlieh fünf von sechs Sternen

Das Hotel punktet mit herrschaftlichem Flair, romantischem Ambiente und der wunderschönen, weitläufigen Naturlandschaft des nördlichen Waldviertels. Das historische Hotelgebäude aus dem 16. Jahrhundert umfasst 18 Zimmer und Suiten und hat sich auf Hochzeiten, exklusive Seminare oder romantische Auszeiten zu zweit spezialisiert. Ob Hochzeiten im kleinen und feinen Stil, exklusive Seminare im Schlossambiente oder einfach eine romantische Auszeit zu zweit.

Naturbegeisterte und Genießer fühlen sich hier rundum wohl. Das hat auch der bekannte Falstaff Verlag erkannt: Gäste und Expertenjury des gleichnamigen Hotelguides verliehen dem Hotel fünf von insgesamt sechs möglichen Sternen unter besonderer Erwähnung der exzellenten Küche und der besonderen Hotelatmosphäre. Speziell die Küche wurde mit zwei Falstaff Gabeln ausgezeichnet.