Es geht weiter Musikhaus in Zwettls Bahnhofstraße wurde neu eröffnet

Wünschten Jungunternehmer Raphael Eibensteiner (Mitte) bei der Neueröffnung des Waldviertler Musikhauses alles Gute: WK Bezirksstellenleiter Mario Müller-Kaas, Gerald und Elfi Grafeneder, Christina Wurz und WK Bezirksstellenobfrau, Stadträtin Anne Blauensteiner. Foto: Stadtgemeinde Zwettl

Werbung Sag`s mit der NÖN Glückwünsche, Danksagungen oder Jubiläen

D as Waldviertler Musikhaus hat eine neue Heimat gefunden – und das auch unter neuer Führung: Raphael Eibensteiner eröffnete am 16. August das Musikgeschäft in der Bahnhofstraße 11 neu.

Nachdem der langjährige Betreiber Gerald Grafeneder nach über 30 Jahren seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten hatte, suchte er nach einem Nachfolger. Dieser war mit Eibensteiner rasch gefunden. Der 28-Jährige ist in der Musikszene kein Unbekannter: Er spielt selbst in verschiedenen Formationen Trompete und Gitarre und sorgt bei Syrnau-Veranstaltungen als Techniker für den guten Ton. Vom Fotostudio zum Musikgeschäft In liebevoller Kleinarbeit baute Eibensteiner die Räumlichkeiten, die ursprünglich als Fotostudio genutzt wurden, zum Musikgeschäft um. „Gestern habe ich noch beim Korb- und Handwerksmarkt Trompete gespielt, deshalb musste bereits am Montag alles fertig sein“, sagte er bei der Eröffnung lachend. Alles Gute wünschten bei der Eröffnung Gerald und Elfi Grafeneder sowie Bezirksstellenleiter der Wirtschaftskammer Zwettl Mag. Mario Müller-Kaas und Bezirksstellenobfrau und Stadträtin Anne Blauensteiner. „Das Musikhaus ist so wichtig für Zwettl. Ich wünsche noch viel Erfolg und bedanke mich, dass ihr in die Innenstadt gewandert seid“, erklärte Anne Blauensteiner, die sich mit einem Geschenkkorb beim Jungunternehmer einstellte. Pensionierung und Umzug Große Veränderungen für Zwettler Musikhaus