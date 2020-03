Die Auswirkungen des Coronavirus spürt auch das Hilfswerk. „Viele Fahrer von „Essen auf Räder“ sind über 65 Jahre alt und möchten verständlicherweise zuhause bleiben“, erklärt Vereinsvorsitzender Werner Preiss.

Er sucht jetzt junge Leute, die ersatzweise aushelfen können. „Es wäre schön, wenn uns Studenten oder junge Menschen, die über die Mittagszeit Zeit haben, aushelfen könnten“, sagt Preiss.

Fahrer vermeiden Gang in die Wohnungen

Zwei Touren starten um 11 Uhr täglich von Zwettl. Eine Strecke verläuft in Richtung Schweiggers, die andere Richtung Rastenfeld. Pro Tour werden in etwa zwei Stunden 25 bis 30 Stationen angefahren. „Wir beten die Leute aktuell, Kästen oder ähnliches vor die Türe für das Essen aufzustellen, damit wir nicht in die Häuser gehen müssen. Wir wissen leider nicht, wie lange die Situation mit dem Virus anhält, eine endgültige Lösung ist das aber nicht“, sagt Preiss. Interessierte können sich bei ihm unter der Nummer 0650/9112265 melden.