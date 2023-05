Drohnen als neuer Helfer in Martinsberg

Neue Technik bringt auch für die Jäger neue Innovationen und Erleichterungen bei der Arbeit mit sich. Etwa bei Hegeringleiter Johann Fürst. „Seit drei Jahren nutze ich den Überflug mit Drohnen, um das Sterben von Rehkitzen und Tierleid zu verhindern, und das mit fast 100-prozentigem Erfolg“, sagt Fürst.

Er arbeitet mit Dominik Aigner aus Martinsberg zusammen, der den Service anbietet. Kurz bevor die Wiesen gemäht werden, startet die Drohne und sucht mit einer Wärmebildkamera das Areal ab, um versteckte Tiere im hohen Gras zu orten. „Früh am Morgen oder am späten Abend sind die Ergebnisse am besten, weil der thermische Unterschied sehr groß ist“, berichtet Aigner.

Auch die Landwirte sind sehr an dieser effektiven und schnell einsetzbaren Methode interessiert. Verwesendes Wildfleisch im Gras, Heu oder der Silage entwickelt Toxine und kann bei den Tieren im Stall zu Krankheiten, ja sogar zum Tod führen. Aigner erzählt, dass er etwa 15 Hektar in der Stunde überprüfen kann. Die Wetterabhängigkeit stellt natürlich ein Problem dar, aber im Ernstfall sind die Drohnen sehr kurzfristig einsetzbar. Technisch müssen die eingesetzten professionellen Geräte am neuesten Stand sein, um entsprechende Ergebnisse zu erzielen. Die Erfahrung des Drohnenführers ist ebenfalls von großer Bedeutung.

Drohnen werden heutzutage bereits in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt. Die Überprüfung von Photovoltaikanlagen und Windrädern gehört ebenso dazu wie die Erstellung von Fotos und Videos für den Privatgebrauch und die Werbung, die Brandbekämpfung, Vermisstensuche sowie Rettungs- und Bergemaßnahmen.

