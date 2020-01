Ein 66-jähriger Langschläger fuhr von Merzenstein in Richtung Etzen und wollte in der Nähe des "Josefshofes" den vor ihm fahrenden Pkw, der von einer 45-jährigen aus Groß Gerungs gelenkt worden ist, sowie den davor fahrenden Lkw. Auf Höhe des Pkw bemerkte der Langschläger den entgegenkommenden Wagen einer 19-jährigen Schwarzenauerin. Er lenkte seinen Wagen, so die Polizei, nach rechts und kollidierte mit dem Heck des Autos der Groß Gerungserin. Das Auto der Groß Gerungserin kam rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Böschung. Zeitgleich krachte das Auto des Langschlägers auch noch gegen den entgegenkommenden Wagen.

Alle drei Fahrzeuglenker wurden von Sanitätern des Roten Kreuzes Zwettl erstversorgt und ins Landesklinikum Zwettl gebracht. Während der 66- und die 45-Jährige unverletzt blieben, erlitt die 19-Jährige Verletzungen schwere Verletzungen. Bei der Bergung der Fahrzeuge waren die Feuerwehren Etzen, Ober Neustift und Merzenstein im Einsatz.

Laut Kommandant Johann Grünstäudl von der Feuerwehr Etzen waren die beteiligten Fahrzeuge Totalschäden.

Dazu musste die B38 mehr als eine Stunde gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.