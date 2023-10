Neuer Kindergarten in Etzen wurde seiner Bestimmung übergeben

In der Katastralgemeinde von Groß Gerungs wurde vor wenigen Wochen der neue Kindergarten fertiggestellt. Am Freitagvormittag fand die feierliche Eröffnung statt, bei der ihn Bürgermeister Christian Laister offiziell seiner Bestimmung übergab. Viele Ehrengäste waren gekommen, so Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Nationalrat Lukas Brandweiner, Kindergarteninspektorin Bettina Bacher, Bezirkshauptmann Markus Peham, die Planungsarchitekten und zahlreiche Bürgermeister aus den Nachbargemeinden, sowie viele Eltern mit ihren Kindern, die auch bei der Gestaltung der Feier mit Gesang mitwirkten.

Für die weitere musikalische Umrahmung sorgte das Orchester der Mittelschule, das einige Musikstücke zum Besten gab. Bürgermeister Christian Laister zeigte sich stolz, dass im alten Kindergarten nun eine Tagesbetreuungsstätte errichtet werden konnte. Abschließend bedankte er sich bei allen Helfern und Mitwirkenden, den Bauhofarbeitern und bei den heimischen Firmen, sowie bei den Wirtsleuten vom Gasthaus Mathe, welche für das Catering sorgten, wozu die Teilnehmer der Feierlichkeit abschließend eingeladen waren. Pfarrer Martin Strauß segnete das Gebäude und auch die anwesenden Kinder.