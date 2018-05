Er fuhr am 18. Mai gegen 23 Uhr von Zwettl in Richtung Groß Gerungs. Im Bereich Etzen dürfte er nach einem Bremsmanöver plötzlich ins Schleudern gekommen sein. Er touchierte mit seinem Fahrzeug den Leitschutz der gegenüberliegenden Straßenseite. Dabei dürfte er zurück auf die Fahrbahn gedrückt worden sein. In Folge bohrte sich das Fahrzeug mit der Front in eine weitere Leitschiene.

Der Fahrzeuglenker dürfte sich fast unverletzt selbst aus dem Fahrzeug befreit haben. Er wurde von nachkommenden Lenkern betreut.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Etzen bargen das total beschädigte Fahrzeug und reinigten die Straße. Der Verkehr wurde umgeleitet.