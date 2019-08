Ein „Weißes Fest (Fête Blanche) wurde zu Ehren der Ernennung von Renate Stadlhofer am 14. August im Wirtshaus Hirsch in Groß Gerungs gefeiert.

Sie ist die erste Frau in Niederösterreich und erst die vierte Frau in Österreich, die von der elitären Kreis der Koch-Vereinigung "Euro-Toques" aufgenommen wurde. Lest mehr dazu in der nächsten Zwettler NÖN.