Slowakei im Mittelpunkt

Im Rahmen von „Europa in Schwarzenau“ fand am 28. April eine virtuelle Reise entlang der Donau, vom Ursprung bis ins Schwarze Meer, statt. Die Aktionsgemeinschaft der Gemeinde Schwarzenau mit Moderator Wolfgang Leidenfrost an der Spitze lud zu dieser Veranstaltung in das Gasthaus Kaminstube in Schwarzenau ein. Den Schwerpunkt bildete dabei die Slowakei, als heuriges Partnerland von „Europa in Schwarzenau“.

Im Rahmen dessen wurden auch die Plakate vorgestellt, die nach Beendigung der Renovierungsarbeiten in den Fenstern des hiesigen Fenstermuseums zu sehen sein werden. Hierbei konnten alle Teammitglieder ihre Kreativität bei der Präsentation „ihres Plakates“ zur Schau stellen. Dies wurde vom anwesenden Publikum mit starkem Applaus honoriert.

Umrahmt wurde der Vortrag durch ein dreigängiges Menu mit slowakischen Köstlichkeiten, kreiert von Iveta Stechova, die als Köchin in der Kaminstube tätig ist.

Es war eine insgesamt gelungene Veranstaltung, bei der auch der „Small-talk“ zwischen den Besuchern nicht zu kurz kam.

