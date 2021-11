Österreichs bestes Märzen kommt aus Zwettl

Das beste Märzenbier Österreichs kommt aus der Privatbrauerei Zwettl. Das Zwettler Export Lager errang erstmals beim „European Beer Star 2021“ die Goldmedaille und zählt damit zu den besten Bieren der Welt.

Der Jubel bei der Privatbrauerei Zwettl ist natürlich groß: „Der European Beer Star besitzt in der internationalen Braubranche ein hervorragendes Renommee. Umso stolzer sind wir, dass wir mit unserem Zwettler Export Lager den Sieg zu uns ins Waldviertel holen konnten. Diese Auszeichnung ist nicht nur eine großartige Bestätigung unserer Arbeit, sondern zeigt auch, dass unser Zwettler Export Lager mit zu den besten Bieren der Welt gehört“, freut sich Karl Schwarz, Geschäftsführer und Inhaber der Zwettler Brauerei. Auch Braumeister Heinz Wasner glücklich: „Bei einem solch prominenten Contest ganz oben auf der Siegertreppe zu stehen bestärkt uns sehr.“ Wichtig sei für den Braumeister auch, „dass eben gerade das Flaggschiff aus unserem Hause ausgezeichnet wurde“. Seit vielen Jahren erfreue sich das Zwettler Export Lager nämlich einer großen Fangemeinde, „Und diese Fans können sich jetzt durchaus auch in ihrem guten Geschmack bestätigt fühlen,“ schmunzelt Wasner.

Ein klares Symbol für herausragende Bierqualität sei laut Karl Schwarz der Gold-Award auf jeden Fall: „Eine unabhängige Expertenjury hat unser Bier zu den besten der Welt gewählt. Eine Auszeichnung, die uns in unserem Weg, regionstypische Biere ausschließlich aus Waldviertler Rohstoffen zu brauen, bestärkt. Das wissen sowohl Handelspartner als auch Gastronomen und Konsumenten zu schätzen.“

Blindverkostung in Bayern

In einer zweitägigen Blindverkostung Anfang November in der „Hochburg der Bierexperten“ in Gräfelfing bei München haben rund 130 internationale Bierexperten, bestehend aus Braumeistern, Journalisten, Biersommeliers und weiteren Fachleuten, die eingereichten Biere nach Optik, Schaum, Geruch und Geschmack sowie sortentypischen Merkmalen objektiv beurteilt. In den 70+1 Kategorien des Bierwettbewerbs wurden nach dem olympischen Prinzip nur jeweils die drei besten Biere mit Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet. Insgesamt traten 2.395 Biere aus 44 Ländern rund um den Globus beim European Beer Star 2021 an.

Stefan Stang, Hauptgeschäftsführer Private Brauereien Bayern e.V., ist stolz auf die diesjährige Ausgabe des Bierwettbewerbs: „Nach schwierigen eineinhalb Jahren für die gesamte internationale Braubranche freuen wir uns sehr über eine so große Resonanz auf den European Beer Star 2021. Auch in anspruchsvollen Zeiten steht der European Beer Star als Symbol nicht nur für handwerkliche Braukunst und Biervielfalt, sondern auch für Aufbruchstimmung in der Branche.“

2020 waren laut Brauereifachverband mehr als zwei Drittel aller in Österreich konsumierten Biere Märzen- oder Lagerbiere. Das nunmehr „vergoldete“ Zwettler Export Lager entspricht diesem Bierstil – es ist ein österreichisches Märzen- bzw. Lagerbier aus der Kategorie der Vollbiere. Es ist untergärig, gut gereift und voll im Geschmack. Heinz Wasner weiß, warum das Export so beliebt ist: „Unser Zwettler Export Lager sorgt für ein harmonisches Geschmackserlebnis aus Malz und Hopfenkraft und wird von lebendiger Frische am Gaumen begleitet.“ Mit seiner animierend goldgelben Farbe und dem leuchtenden Schaum sei es auch „optisch ein voller Genuss“.

Übrigens: Die „weltbesten“ Biere werden in einer Siegerbox vermarktet und sind demnächst unter anderem. Auch im Zwettler Biershop sowie über Online-Bestellungen erhältlich.