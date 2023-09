Merzensteiner holt sich in Danzig die Bronzemedaille

Joachim Nimpf, der bei der Firma Jägerbau Pöggstall BauGmbh arbeitet, meinte nach dem Finale: „Mir geht’s jetzt richtig gut – ein Stockerlplatz ist der Wahnsinn. Ich bin richtig stolz auf mich.“ Diesen Erfolg habe er sich erhofft, aber „ rechnen kannst mit so etwas nie. Es fällt so viel Last ab. Es ist echt unglaublich nach diesen drei intensiven Tagen“, meinte er erleichtert, und: „Ich glaub, ich hab noch nie in meinem Leben so anstrengende Tage gehabt.“

Der Einsatz und die umfangreiche fachliche und körperliche Vorbereitung auf diesen Bewerb haben bei Joachim Nimpf also Früchte getragen. Er durfte mit der Bronzemedaille nach Hause reisen.

Großes Lob für die erfolgreichen Teilnehmer an den diesjährigen EuroSkills kam von Skills Austria-Präsident Josef Herk: „Unsere jungen Top-Fachkräfte haben einmal mehr bewiesen, dass sie mit ihren Leistungen, ihrer Kompetenz und ihrem Engagement international ganz vorne dabei sind. Und genau diese Leistungsträger brauchen wir als Vorbild für unsere Jugend.“ Herk dankte auch den vielen Ausbildungsbetrieben im Land: „Ohne ihren Einsatz auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten wären solche Erfolge nicht möglich. Sie stellen einmal mehr die hervorragende Qualität unseres dualen Ausbildungssystems unter Beweis.“