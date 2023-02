Waldviertler wollen in Polen Gold holen

Kaum sind unsere Teilnehmer im Spätherbst erfolgreich von den WorldSkills, der Berufsweltmeisterschaft, heimgekehrt, laufen auch schon die Vorbereitungen für die Berufs-Europameisterschaft, die EuroSkills 2023, die im September in Polen ausgetragen werden. Österreich stellt dabei das größte Team Europas mit 52 Berufs-Assen aus allen neun Bundesländern. Unter den vier Niederösterreich-Teilnehmern finden sich auch zwei Waldviertler: der Hochbauer Joachim Nimpf aus Rappottenstein und die Einzelhandelskauffrau Michelle Staufer aus Waidhofen an der Thaya. Sie haben ein gemeinsames Ziel: Gold für Österreich!

Der Startschuss für das österreichische Skills-Jahr 2023 ist bereits gefallen: Mit dem ersten Teamseminar in Linz hat sich das Team Austria formiert – und auf die kommenden Herausforderungen vorbereitet. „Die österreichischen Fachkräfte zählen seit Jahren zu den Besten Europas. Sie tragen unsere ausgezeichnete Berufsbildung mit viel Leidenschaft in die Welt hinaus. Ich bin überzeugt, dass sie auch in Polen ihr Können unter Beweis stellen werden“, erklärt Leo Jindrak, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Oberösterreich.

Der 24-jährige Rappottensteiner Joachim Nimpf arbeitet im Hochbau (Maurer) bei der Jägerbau Pöggstall BaugesmbH in Würnsdorf. Michelle Staufer (21) aus Waidhofen ist bei Intersport Ruby in Waidhofen im Verkauf beschäftigt.

