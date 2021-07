Eine Siebenjährige berichtete am 11. Juni ihrer Mutter, dass ein Mann im Bereich der Talbergstiege ihr sein Geschlechtsteil gezeigt habe. Im Gespräch mit anderen Eltern stellte sich heraus, dass es sich dabei um keinen Einzelfall handelte: Bereits am 4. Dezember des Vorjahres ereignete sich ein ähnlicher Vorfall: Eine Achtjährige benutzte am Nachhauseweg von der Volksschule Zwettl den Schilderungen ihrer Mutter zufolge den neben der Talbergstiege verlaufenden Weg in Richtung Weitraerstraße. Bei einer Kehre traf sie auf den unbekannten Mann, welcher sein Genital entblößte.

Das Mädchen wollte darauf unbedingt, dass sie von ihre Mutter von der Schule abgeholt wird. Auf Nachfragen ergab sich der angeführte Sachverhalt und einige Tage später konnte beim gemeinsamen Nachhauseweg von der Mutter eine bei der Kehre der Talbergstiege wartende männliche Person mit auffälliger gelber Winterjacke wahrgenommen werden. Diese männliche Person wurde von der Tochter sofort erkannt. Die Mutter fotografierte den Verdächtigen und erstattete Anzeige.

Nur mehr in Begleitung zur Schule

Erste Ermittlungen blieben vorerst ergebnislos. Dieser Vorfall wurde auch mit Hilfe einer Psychologin aufgearbeitet. Seither ging die Achtjährige nur mehr in Begleitung mit einer Freundin oder mit der Mutter den Weg über die Talbergstiege.

Die beiden Mütter erstatteten am 11. Juni gemeinsam Anzeige bei der Polizeiinspektion Zwettl. Im Zuge der umfangreichen Erhebungen konnte ein 31-jähriger Mann aus der Gemeinde Zwettl als Tatverdächtiger ausgeforscht werden. Die Beamten griffen ihn am 2. Juni bei seiner Wohnung auf. Auf den Sachverhalt angesprochen gab er die angezeigten Tathandlungen zu. Weiters wurde bei einer Nachschau in der Wohnung die markante gelbe Winterjacke vorgefunden.

Insgesamt über 20 Mädchen Penis gezeigt

Bei der Vernehmung des Tatverdächtigen gab der 31-Jährige laut Polizei weitere gleichartige Handlung im letzten halben Jahr im Bereich der Talbergstiege im Stadtgebiet von Zwettl zu. Insgesamt soll er fünfmal jungen Mädchen seinen Penis gezeigt haben. Pro Tathandlung sollen dabei laut seinen Angaben vier bis fünf Mädchen vor Ort gewesen sein.

Anzeigen durch weitere Opfer oder Erziehungsberechtigte wurden bisher nicht erstattet. Die Staatsanwaltschaft Krems/Donau ordnete die Anzeige auf freiem Fuß an.