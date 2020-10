Ganz behutsam hebt Andreas Gamerith das Dokument in die Höhe: Ein Blatt Papier, es ist eine Rechnung des Künstlers Paul Troger über 1.200 Gulden. Gamerith trägt dabei Handschuhe, schließlich ist das Papier bereits 271 Jahre alt. Es erzählt die Geschichte von einem spektakulären Kunstwerk, das im Stift Zwettl untergebracht ist – und von einer barocken Fußbodenheizung.

Das letzte Abendmahl als Stifts-Schatz

Andreas Gamerith ist Archivar im Stift Zwettl. Er hat alle Hände voll zu tun, aktuell wird das Refektorium umgebaut. Der Raum wird als Speisesaal genutzt, ab und zu finden dort auch Konzerte statt. Dort hängen auch fünf großformatige Ölgemälde von Paul Troger, darunter auch „Das letzte Abendmahl“, in der seltenen Darstellung des Johannesevangeliums: Dort wird beschrieben, dass Judas vom Tisch aufsteht und weggeht.

Die Bilder zählen zu den absoluten Meisterleistungen des österreichischen Barock. „Besuchern fällt als erstes aber meist auf, dass die Bilder sehr dunkel sind. Sie mussten auch bereits 20 Jahre nach Fertigstellung das erste Mal restauriert werden.

Warum?

Es ist das Jahr 1747. Rayner Kollann wird zum Abt des Stiftes gewählt. Im Folgejahr beginnt er, das Refektorium zu bauen. Das dürfte auch „Imagegründe“ gehabt haben, erklärt Gamerith: „Das war eine Stimmungsmache für den Konvent.“

Fünf Ölbilder von Paul Troger schmücken seither den Raum. Sie sind heute in keinem guten Zustand. Ein Grund: Troger verwendete damals zu viel Trocknungsbeschleuniger, was untypisch für den Künstler ist: „Als Troger am 6. Mai 1749 in Wien die Bilder abrechnete, wurde er bereits wochenlang in Brixen erwartet. Die Verzögerung des Auftrags für Zwettl könnte deshalb eine übertriebene Strategie zur Beschleunigung des Trocknungsprozesses der Malerei provoziert haben“, erklärt Gamerith. Und noch etwas trägt zu den späteren Schäden bei: Eine Zentralheizung ab 1965 trocknet die Luft aus und transportiert Staub.

Doch geheizt wurde der Raum schon viel früher: Mit einer barocken Fußbodenheizung.

Rekord mit -36,6 Grad: Heizung im Kältepol

1929 wird im Stift Zwettl österreichweiter Kälterekord (-36,6 Grad Celsius) gemessen, nur wenige Meter vom Refektorium entfernt. Vom historischen Kältepol dürften auch die Mönche im 18. Jahrhundert gewusst haben. Sie beheizten den Fußboden über eine Warmluftheizung im Stock darunter.

Mitarbeiter des Fachbüros für Bauforschung, historische Archäologie und Denkmalpflege stoßen bei den Umbauarbeiten auf den Schacht: „Von unten wurde ein Heizkörper befeuert. Der Rauch zog ab, im Refektorium verteilte sich die warme Luft von unten“, erklärt Leiterin Michaela Zorko.

Geheizt wird immer ab Juli, die Inbetriebnahme des Refektoriums fällt im 19. Jahrhundert meist mit dem Geburtstag von Abt Julius Hörweg am 8. Juni zusammen. Ein Eintrag aus 1842 belegt aber anderes, damals muss in einem anderen Raum gegessen werden. Der Grund: Es kommen auch weibliche Gäste zum Fest, die nicht ins Refektorium zugelassen sind.

Bei den aktuellen Bauarbeiten entdecken die Mitarbeiter aber noch mehr: Sie stoßen auf Fundamente eines Kachelofens, Setzungen des Gewölbebaus, einen neuzeitlichen Kanal – und Skelette von Mäusen. Sie dürften sich im Küchenbereich bedient haben und stahlen auch Glas und Keramik. „Die Funde geben uns auch Aufschluss darüber, was die Geistlichen gegessen haben. Wir fanden bei den Mäusen etwa auch Fischschuppen“, erklärt Zorko.

Auf der Unterseite einer Bodenplatte hat sich auch ein Maurer verewigt. Gamerith ergänzt: „Nicht nur Mäuse hinterließen ihre Spuren, sondern auch die Menschen.“

Moderne Fußbodenheizung wird gebaut

Beim Umbau wird jetzt auch eine moderne Fußbodenheizung sowie eine moderne Beleuchtung und ein Schallsystem installiert. Die Kosten dafür betragen laut Abt Johannes Maria Szypulski 45.000 Euro. Der Umbau soll bis Ende Februar abgeschlossen sein.