„Unsere Mitarbeiter haben zusätzlich zum ohnehin schon harten Job in der Coronakrise Außergewöhnliches geleistet. Das Konzert soll ein Dankeschön in lockerer Atmosphäre werden“, erklärt Reinhard Waldhör, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Betriebsräte der Waldviertler Landeskliniken und Pflegeheime im NÖN-Telefonat.

Auch Pizzera und Jaus seien „sofort Feuer und Flamme“ für die Idee gewesen. 1.700 Anmeldungen erhielt Waldhör aus den Kliniken und Pflegeheimen in der ersten Woche, Platz bietet das Areal für bis zu 3.000 Besucher. Jeder Mitarbeiter kann je eine Begleitperson mitnehmen. Sollte die Obergrenze nicht erreicht werden, überlegt Waldhör, auch Mitarbeiter der privaten Anstalten (St. Martin in Zwettl und Haus der Barmherzigkeit in Horn) einzuladen.

Die Vorbereitungen laufen seit Herbst. Die aktuelle Covid-Situation sehe gut aus, sagt Waldhör: „Außerdem haben wir intern eine hohe Impfquote.“