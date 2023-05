Kulturreise der Waldviertel Akademie

Die Waldviertel Akademie lädt herzlich dazu ein, gemeinsam die Museumslandschaft von Mistelbach und Umgebung zu besichtigen. Am Freitag, dem 16. Juni, führt die diesjährige Kulturreise ins Weinviertel.

Der ehemalige Geschäftsführer der Waldviertel Akademie Christoph Mayer ist operativer Geschäftsführer der WMB Weinviertel Museum Betriebs GmbH, aus diesem Grund möchte man ihm einen Besuch abstatten und die Museumsvielfalt kennenlernen.

Auf dem Programm steht zunächst eine Führung durch das Weinviertler Museumsdorf Niedersulz. Wie war es, in einem Weinviertler Dorf um 1900 zu leben und zu arbeiten? Zu bewundern sind rund 80 wiedererrichtete Objekte aus dem Weinviertel, die von farbenprächtigen Bauerngärten mit allerlei Pflanzenraritäten gesäumt sind. Blühende Vorgärten zieren historische Wohn- und Handwerkshäuser, alte Obstbaumsorten stehen neben Stadeln und Kräuter- und Gemüsegärten sind neben Kapellen oder der Dorfschule zu finden. Ziegen, Schweine, Kaninchen und Geflügel, alles was zu einem richtigen Gehöft gehört, findet sich am „Lebenden Bauernhof“. Ergänzt werden die authentisch eingerichteten Gebäude durch mehrere Ausstellungen, die das Leben und Arbeiten anno dazumal thematisieren.

Das „Haus zum Ausprobieren“ lädt zum eigenständigen Entdecken ein. Wie fühlt es sich an, auf einer Stroh- oder Rosshaarmatratze zu liegen? Wie stopft man Socken oder Strümpfe? Wie schwer ist es, einen Brotlaib in den Backofen zu schieben und wie viel oder wenig Licht spendet eine Kerze oder Petroleumlampe? Das alles und noch mehr können Besucher:innen im neu eingerichteten Kellerstöckl aus Erdpress selbst ausprobieren.

Nach dem Mittagessen im Dorfwirtshaus „Jägerhaus“ geht die Reise weiter ins MAMUZ Museum Mistelbach, wo kürzlich die neue Ausstellung „Kelten“ eröffnet wurde. Wer möchte, kann im Anschluss daran auch noch das Opus Magnum von Hermann Nitsch (Ausstellung „Das 6-Tage-Spiel“) im nitsch museum besuchen. Als Ausklang ist der Besuch bei einem Heurigen in Mistelbach geplant.

Abfahrtszeit ist um 7.30 Uhr am Arbeiterkammerparkplatz in Waidhofen an der Thaya, Zustieg ist in Horn (Mc Donald’s) um 8.10 Uhr möglich. Der Kostenbeitrag in der Höhe von 90 Euro beinhaltet den Bustransfer, alle Eintritte sowie das Mittagessen. Anmeldungen sind noch bis 30. Mai möglich. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Waldviertel via Telefon (02842/537 37) oder E-Mail (office@waldviertelakademie.at

