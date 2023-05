Volksschüler aus Sallingberg und Waldhausen besuchten Wurmhof

An einem erlebnisreichen Vormittag konnten die Schüler viele verschiedene Stationen am Bauernhof der Familie Thaller erleben. So besuchten sie Ziegen, Hühner und auch die Stiere, die mit ihrem Mist das Ausgangsmaterial für den Regenwurmhumus, der am Biobauernhof hergestellt wird, produzieren. Sie konnten auch die Regenwürmer im Regenwurmstall füttern und lernten mehr über die Eigenschaften und den Einsatz des Regenwurmhumus. Dabei stellten sie auch selbst Samenbomben her, die sie mit Regenwurmhumus düngten. Als Abschluss stärkten sich die Schüler bei selbst geschüttelter Butter mit von Gaby Thaller gebackenem Brot.

Die Exkursion ist Teil des Klimaschulprojektes der KLAR! Waldviertler Kernland, in dem sich die Schüler mit der Ressource Boden beschäftigen und wird aus Mitteln des Klima- und Energiefonds finanziert.

David Trinkl, Lehrerin Rosa Pertzl, Juliana Mistelbauer, Jana Ina Kittenberger, Verena Schulmeister von der Volksschule Sallingberg am Wurmhof Thaller. Foto: VS Sallingberg-Waldhausen

