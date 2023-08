Wasser vom Dobrabach macht Produktion von Bio-Forellen möglich

Forellen? Diese benötigen doch kaltes, sauerstoffreiches Fließwasser? Ja, auch Bio-Forellen werden auf Gut Ottenstein produziert. Der Dobrabach machts möglich.„Vor etwa drei Jahren begannen wir am Gut Ottenstein mit der Produktion von Salmoniden“, erklärt Bernhard Berger vom Gut Ottenstein. Salmoniden sind lachs- und forellenartige Fische. „Dabei nutzen wir eine Anlage mit fünf Erdteichen, die vom Dobrabach gespeist werden.“ Dieser entspringt bei Großmotten und mündet in den Dobrastausee. Regenbogenforellen sowie Bachsaiblinge benötigen nämlich kaltes, sauerstoffreiches Wasser. „Durch die Speisung über den Dobrabach haben wir diese Voraussetzungen auch im Sommer“, so Berger.

Forelle als Frischfischangebot das ganze Jahr über

Grundsätzlich ist man im Gut Ottenstein auf die Karpfenproduktion spezialisiert. Karpfen aber ganzjährig frisch anzubieten ist nicht möglich, da die Abfischungen nur im Herbst oder im Frühjahr erfolgen. Berger: „Da wir aber ganzjährig Frischfisch anbieten wollten, begannen wir mit der Forellenproduktion. Aktuell haben wir Regenbogenforellen, Lachsforellen sowie Saiblinge, alles in Bio-Qualität.“ Die Fische werden als Setzlinge zugekauft und auf Speisefischgröße gefüttert. Dabei wird hochwertiges Bio-Futter verwendet.

Es gibt auch einige Herausforderungen zu meistern. Zum einen können Hitzeperioden Probleme bereiten, indem der Zufluss vom Dobrabach gering wird. Zum anderen lieben auch Prädatoren (Räuber) wie Graureiher, Fischotter und Mink die Fische. „Da wir die Anlage aber komplett umzäunt und Netze über die Teiche gespannt haben, ist auch diese Situation im Griff.“ Fertige Produkte sind eben Lachsforellen, Regenbogenforellen sowie Saiblinge, im Ganzen ausgenommen, filetiert oder geräuchert.