Gute zwei Jahre brauten Erika Schrinner und der gebürtige Brite David Thomas Craft Beer im „Brauviertel“ im ehemaligen Hager‘schen Freihof. Damit ist jetzt Schluss, das Paar übersiedelt Ende Juni nach Wien.

„Wir können pro Durchgang 50 Liter abfüllen. Das ist zu wenig, um sich weiterzuentwickeln“, erklärt Schrinner. Mit 22. Juni möchte das Paar in den 21. Wiener Gemeindebezirk ziehen und sich einmal in der Woche in eine kleine Brauerei in Wien und Korneuburg einmieten. So könne man 500 Liter auf einmal abfüllen. „Wir haben gemerkt, dass wir für unser Bier einen Markt in Wien haben. Die Lehrjahre in der Nähe der Braustädte Zwettl und Schrems waren gut, um uns zu etablieren“, sagt Schrinner, die das Gebäude vor dreieinhalb Jahren gekauft hatte. Eine Lösung wäre jetzt gewesen, die Brauanlage in Allentsteig zu vergrößern: „Das wäre mit 150.000 bis 200.000 aber zu kostspielig geworden“, sagt Schrinner.

Bierbrauer wollen weiter Stammkunden beliefern

Eine Abkehr vom Waldviertel soll der Umzug aber nicht sein. So möchten die beiden mindestens einmal im Monat mit dem Bier zu ihren Stammkunden ins Waldviertel kommen. „Es soll kein abruptes Ende werden. Wichtig ist, dass der Hager‘sche Freihof, der Geburtsort des Brauviertels, weiter genützt wird“, erklärt Schrinner (mehr dazu siehe oben). „Den Bierapparat nehmen wir mit und brauen damit vielleicht Spezialsude, wie Brennesselbier“, ergänzt die Allentsteigerin.

Die aktuelle Situation mit Covid-19 sei auch für die beiden Bierbrauer schwierig gewesen. Im März musste eine geplante Veranstaltung samt Livemusik zum traditionellen St. Patricks Day gestrichen werden.