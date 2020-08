Michael Ertl wollte im März noch sein Jeans-Geschäft in der Zwettler Landstraße zusperren. Nun sieht die Situation anders aus: Nicht nur bleibt das Zwettler Geschäft erhalten, ab 13. August wird er eine Filiale in Pöggstall am Hauptplatz 13 eröffnen.

Härtefallfonds rücküberwiesen

„Nachdem die Regierung wenig macht, mache ich etwas, um die Nahversorgung zu stärken“, meint Ertl. Er sei mit der Politik sehr unzufrieden. Man habe etwa während der Schließungen überhaupt nicht gewusst, wie es weitergehen soll.

Deshalb hatte er mit dem Gedanken gespielt, das Geschäft ganz zu schließen. Außerdem erwähnt Ertl: „Ich pfeife auf den Härtefallfonds“, und überwies aus Protest die 1.000 Euro, die er daraus erhalten hat, wieder zurück.

Mit der Filiale in Pöggstall baut sich Ertl nun ein zweites Standbein auf. „Ich habe beschlossen, doch weiterzumachen, weil ich es gern tue“, sagt der Geschäftsinhaber, der bei ertljeans zu 100 Prozent mit Eigenkapital arbeitet. Er habe das Geschäft nie betrieben, um reich zu werden, sondern wegen dem Spaß an der Arbeit.

„Deshalb sehe ich in Pöggstall jetzt eine neue Herausforderung. Das ist sicher nicht das einfachste Pflaster, aber wenn man nichts riskiert, kommt man auch nicht weiter“, meint Ertl.

Umsatzplus von 25 Prozent

Bis Ende Juni konnte ertljeans ein Umsatzplus von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erzielen. „Nach der Zwangsschließung ist das Geschäft wieder sehr gut gelaufen“, berichtet Ertl. Onlineverkauf habe es nur wenig gegeben, das sei als kleines Unternehmen organisatorisch schwer umsetzbar.

Die Stärke von ertljeans sieht der Inhaber vor allem in der Größen- und Längenvielfalt und der Beratung. „Als kleines Geschäft ist es wichtig, dass man sich abhebt“, bemerkt Ertl, der nun nicht mehr ans Aufhören denkt. Er hat in Pöggstall die Miete bereits bis Ende 2021 im Voraus bezahlt, in Zwettl bis Ende 2020.

Beide Geschäfte als Ein-Mann-Betrieb

Die Einrichtung in Pögg-stall steht bereits. „Ich habe auch schon viel Ware bekommen, nur manche Lieferungen verzögern sich aufgrund Corona“, sagt Ertl, den übrigens die Bürgermeisterin darauf angesprochen hat, ob er dort etwas machen möchte. Daraufhin hat er sich nach Geschäftslokalen umgesehen, und sich schließlich für das am Hauptplatz 13 entschieden.

Die beiden Geschäfte wird Ertl, bis sich jemand geeigneter findet, um ihm zur Seite zu stehen, vorläufig alleine betreuen. Die Zwettler Filiale ist momentan noch bis 17. August geschlossen, sodass am 13. und 14. August in Pöggstall zur Eröffnung ganztags offen sein wird.

Halbtags Zwettl, halbtags Pöggstall

Danach wird in Zwettl jeweils montags, dienstags und samstags am Vormittag offen sein, an den anderen Tagen am Nachmittag und in Pöggstall umgekehrt.

„Wenn ich ein neues Geschäft aufmache, will ich auch nicht gleich jemanden alleine dort hineinstellen, sondern selbst einmal schauen, wie der Verkauf läuft“, meint Ertl. Außerdem möchte er auch abwarten, wie sich die Corona-Situation entwickelt, denn es würde nichts bringen, jemanden einzustellen und dann wieder zusperren zu müssen.