Wiesensfeld: Vier Männer erlitten Rauchgasvergiftung

Vier Personen erlitten beim Versuch, einen Brand in einem Zimmer im Obergeschoß eines Zweifamilienhauses in Wiesensfeld zu löschen, eine Rauchgasvergiftung. Ein technischer Defekt an einem Akku oder einem Ladegerät für Softguns dürfte eine Explosion und den Brand ausgelöst haben.

