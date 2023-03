Neue Märkte für Waldviertler Whisky

Die Pandemie hat so Einiges kräftig durchgerüttelt. Auch zahlreiche Betriebe wollen und müssen vor allem seitdem anders denken. Von großen Veränderungen spricht so auch Jasmin Haider-Stadler, Geschäftsführerin der Whiskey-Destillerie und -Erlebniswelt in Roggenreith. „Es hat ein enormes Umdenken im Betrieb gegeben“, berichtet sie.

Die Eckpunkte: mehr Individualtourismus, mehr Online-Vertrieb und mehr Nachhaltigkeit. In diesem Sinne hat das Waldviertler Whisky-Unternehmen heuer viel vor. Denn Eines ist bisher noch nicht passiert. „Der Tourismus ist noch nicht wieder auf dem selben Level, wie vor Corona“, berichtet Haider-Stadler. Die Besucherzahlen seien auch 2022 hinter denen von 2019 hergehinkt. „Durch das Fallen der Maskenpflicht sind die Besucherzahlen zwar wieder gestiegen, doch die Menschen sind immer noch vorsichtiger“, erklärt die Geschäftsführerin.

Auch wenn sich die Branche langsam wieder erholt, soll verstärkter Fokus auf Individualtourismus in diesem Jahr zum Erfolg führen. „Wir setzen natürlich nach wie vor auch auf Bustourismus, aber viele Menschen wollen mittlerweile kleinere Gruppen und auf das stellen wir uns auch ein“, sagt Haider-Stadler. Weiters will man mit exklusiveren Angeboten locken.

„Unser Angebot an Spezialverkostungen, Whiskytastings oder auch exklusive Verkostungsangebote, wie das neue Bier & Whisky Tastingkonzept in Kooperation mit der Zwettler Brauerei, wird noch mehr in den Fokus rücken“, so Haider-Stadler. „Die Kundenresonanz zeigt uns, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind.“

Online-Handel ist „explodiert“

Während der Tourismus gerade frisch aus der Krise kommt, hat sich ein anderes Standbein seit der Pandemie fest etabliert. Der Online-Handel ist nämlich laut Haider-Stadler „explodiert“. Der Ab-Hof-Verkauf war zuvor die größte Verkaufsschiene. Mittlerweile würden sich die Verkäufe 50/50 zwischen vor Ort und online aufteilen.

Waldviertler Whisky ist dadurch in ganz Österreich erhältlich. Im gleichen Atemzug will das Familienunternehmen nun auch auf den Export von Whisky setzen. Mit dem „Bremer Spirituosen Contor“ wurde jüngst ein Partner für den Vertrieb in Deutschland gefunden. „Ideen für die Erschließung neuer Märkte schwirren mir schon länger im Kopf herum, jetzt wird es Zeit konkret zu werden“, meint Haider-Stadler.

Nun soll der Online-Handel für den deutschen Markt als nächstes großes Ziel erweitert werden. Für weitere Länder gibt es derzeit noch keine Pläne. Im Vergleich zu anderen Produkten gibt es für alkoholische Produkte eine eigene Steuer, die jeweils im Land des Verbrauches gezahlt werden muss. Das macht laut Haider-Stadler den Export schwieriger und einen ausländischen Vertriebspartner unbedingt notwendig.

Als weiters Großprojekt will sich der Betrieb 2023 der Nachhaltigkeit widmen. Beim Onlineversand würde man beispielsweise bereits seit Längerem auf nachhaltiges Verpackungsmaterial gesetzt. In Richtung Sommer sind zudem E-Ladestationen am Betriebsgelände, sowie Stellplätze für Wohnwägen geplant. Auch eine Photovoltaik-Anlage ist laut Geschäftsführerin in Aussicht.

Auch beim Produktsortiment gibt es Neuigkeiten. So stellte die Whisky-Destillerie erst unlängst ihren neuen „Rare Dark Rye Malt J.H“ vor. Dieser ist ein 100-prozentiger Roggenmalzwhisky, bei dem das Malz extra dunkel geröstet wurde. Das Besondere: Der Whisky wurde für acht Jahre in einem gebrauchten Rotweinfass (Pinot Noir) von Schloss Gobelsburg gelagert.

Eigene Geschmack und Farbe dank Rotwein-Fass

„Gebrauchte Weinfässer zur Lagerung benutzen wir zwar schon länger, aber bisher immer nur Weißwein“, erklärt Haider-Stadler. Das Rotwein-Fass gäbe dem Whisky klarerweise einen ganz eigenen Geschmack und färbt ihn auch rötlicher. Das Fass war übrigens ein Hochzeitsgeschenk von einem langjährigen Kooperationspartner. Na dann. Zum Wohl.

