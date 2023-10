Floriani aus Zwettl und Krems übten im Brandcontainer

Bei dieser Atemschutzausbildung Stufe 4 „Heißausbildung in einer gasbefeuerten Wärmegewöhnungsanlage“ können die Teilnehmer unter ähnlichen Bedingungen, die bei realen Einsätzen zu erwarten sind, üben. Sie mussten sich verschiedenesten Aufgaben bei enormer Hitze und Rauch stellen - eine körperliche und auch mentale Herausforderung. Dadurch soll den Übenden für künftige Einsätze Themen wie Einsatztaktik, das Zusammenarbeiten im Atemschutztrupp und das Abschätzen der eigenen Leistungsfähigkeit nähergebracht werden.

Nach einer Sicherheitsbelehrung wurde allen Teilnehmern der richtige Umgang mit dem Hohlstrahlrohr, Berücksichtigung von Schlauchreserven, Öffnen von Türen, Kühlen von Räumen und Brandbekämpfung in Erinnerung gerufen. Nach einigen Minuten „Wärmegewöhnung“ an die bevorstehende Hitze, stieg jeder Atemschutztrupp mit drei Personen über eine enge Wendeltreppe von oben in den Brandcontainer hinunter. Dabei wurde eine Löschleitung in den Innenraum gelegt und der erste Innenangriff gestartet.

Der Atemschutztrupp hatte die Aufgabe, eine vermisste Person zu finden, zu retten und den Brand zu bekämpfen. Dazu mussten diverse Hindernisse bewältigt werden: Die Feuerwehrleute hatten es unter anderem mit einer brennenden Gasflasche, einer Rauchgasdurchzündung (Flashover) sowie neuerlichem Aufflammen der „Inneneinrichtung“ zu tun. Unter großen Anstrengungen musste schließlich eine mit Sand gefüllte, rund 90 Kilo schwere Puppe über die Wendeltreppe gerettet werden.

Als Abschluss der Ausbildung erfolgte ein Feedback-Gespräch mit dem jeweiligen Ausbildner, der die Übung, ebenfalls mit Atemschutz, begleitet und überwacht hat.