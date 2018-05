Das Storytellingfestival „Fabelhaft“ von Erzähler Folke Tegetthoff tourt wieder durch die Lande und macht am Freitag, 25. Mai, um 19.30 Uhr auch im Schloss Schwarzenau Station.

„Unser Projekt ,Europa in Schwarzenau‘ ist im Jahr 2009 mit dem Ziel gestartet, die Staaten und Regionen der Europäischen Union den Menschen in unserer Gemeinde näher zu bringen“, erklärt Bürgermeister Karl Elsigan. „Es geht darum, Verständnis füreinander aufzubringen, mit dem Ziel, sich dadurch besser kennen und verstehen zu lernen.“ Deshalb freut man sich in Schwarzenau, dass heuer, wo der Schwerpunkt auf Griechenland liegt, auch beim Erzählkunstfestival ein besonderes Augenmerk auf griechische Erzähler gelegt wird.

Für die Gemeinde wird diese Veranstaltung zu einer großen Herausforderung, sind doch alleine für die Vormittagsvorstellung 800 Schüler angemeldet.

Erleben Sie, wie auf acht völlig unterschiedlichen Arten Geschichten erzählt werden. Und nur für diese eine Nacht erwacht Schloss Schwarzenau aus seinem Dornröschenschlaf.