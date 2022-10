Gutenbrunn hat wieder eine Ärztin

Die Gemeinde Gutenbrunn bekommt nach langer Zeit wieder eine Ärztin. Ab dem 4. November nimmt die neue Ordination von Claudia Schmuckenschlager-Böhm den Betrieb auf. Mit der Internistin bekommt die kleine Gemeinde damit sogar eine Fachärztin. Die Ordination wird als Wahlarztpraxis geführt.

„Es freut mich besonders, dass es uns gelungen ist, eine Ärztin bei uns zu etablieren. Wir hatten lange keinen Arzt mehr in der Gemeinde und einen Facharzt überhaupt noch nie“, betont Bürgermeisterin Adelheid Ebner. Nicht nur die Gemeinde, sondern die gesamte Region würden dadurch aufgewertet werden.

Die neue Praxis liegt im Erdgeschoss des neu errichteten Genossenschaftswohnbaus direkt neben dem Gemeindeamt. Die Räumlichkeiten wurden schon beim Bau im Hinblick auf eine Ordination konzipiert.

Vorerst keine fixen Ordinationszeiten

„Termine können telefonisch oder über meine Homepage individuell vereinbart werden“, erklärt Schmuckenschlager-Böhm. Aktuell ist die Ärztin auch im Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs und im Lebens.Resort Ottenschlag tätig. Um alle drei Orte parallel managen zu können, sei der Verzicht auf feste Ordinationszeiten deshalb eine bessere Lösung. Für die Internistin markiert der Start der Praxis auch die berufliche Rückkehr in den Heimatort.

Geboren in Melk, wuchs sie in Gutenbrunn auf und war nach dem Studium in St. Pölten tätig, unter anderem als Oberärztin in der Abteilung für Innere Medizin. 2021 wechselte sie zurück ins Waldviertel für eine Stelle als Oberärztin im Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs.

Zusätzlich übernahm Schmuckenschlager-Böhm die Leitung des Fachbereichs Stoffwechselrehabilitation im Lebens.Resort Ottenschlag. Die Rückkehr in den Heimatort war ein lang gehegter Wunsch. „Ich bin mit Gutenbrunn sehr verbunden, weshalb ich mich freue, dass mir jetzt die Gelegenheit zur eigenen Praxis von der Gemeinde ermöglicht wurde“, betont die Ärztin.

Auch Diätologin kommt in die Praxis

Neben der Internistin wird auch Diätologin Romana Kurz die Praxis nutzen. Mit Michaela Weißinger fand sich zudem eine Krankenpflegerin als Ordinationskraft.

Die neue Ordination wird über einen Multifunktionsraum verfügen, der auch von Interessierten gemietet werden kann. Ebenso können laut Schmuckenschlager-Böhm die Ordinationsräume gemietet werden.

