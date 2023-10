Polizei Zwettl bittet um Hinweise

In der Nacht von 17. auf 18. Oktober bedienten sich bisher Unbekannte bei einem Supermarkt mit großen Mengen an Getränken. Im Vorbereich des Lieferanteneingangs eines Supermarktes in der Gradnitzer Straße entwendeten sie von dort abgestellten Paletten insgesamt 40 Kisten Bier, 144 Flaschen (1,5 Liter) Mineralwasser und 264 Flaschen (1 Liter) Limonade. „Aufgrund der Menge des Diebsgutes muss dieses mit einem größeren Fahrzeug, Transporter, LKW, Pritsche oder Ähnlichem – abtransportiert worden sein“, so die Polizei Zwettl. Die Erhebungen dazu sind derzeit im Gange. Die Polizeiinspektion Zwettl bittet um Mithilfe. Hat jemand im angeführten Zeitraum eine verdächtige Wahrnehmung in diesem Bereich gemacht? Zweckdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Zwettl – Tel: 059133-3470, oder an jede Polizeiinspektion.