BILLA setzt auf Puten von der Familie Hipp aus Sallingstadt

Ab Juli werden die Putenbrust und die Puten bei BILLA erhältlich sein. Dabei wird auf das Wohl der Puten großer Wert gelegt. Tanja Dietrich-Hübner, Leiterin Nachhaltigkeit BILLA und Schirmherrin der „Fair zum Tier“-Initiative, erklärt „Die ‚Fair zum Tier‘-Puten haben im Vergleich zu den gesetzlich vorgegebenen Standards deutlich mehr Platz und Bewegungsfreiheit. Die Tiere können eine überdachte Freifläche nutzen, sozusagen einen Wintergarten. Die erhöhten Sitzebenen im Stall vergrößern die Stallnutzflächen wesentlich und bieten schwächeren Tieren einen Schutzraum. Darüber hinaus erhalten sie eine artgemäße gentechnikfreie Fütterung und Stroh zum Picken als Beschäftigungsmaterial.“

Puten sind zu 100 Prozent aus Österreich

Die bei BILLA angebotenen Puten stammen unter anderem von der Familie Hipp aus Sallingstadt. „Wir erfüllen die hohen Kriterien, die dafür erforderlich sind“, betont Dietmar Hipp, der in seinem Betrieb jährlich um 7.800 Puten mästet und dabei auf einen besonders hohen Standard für das Tierwohl achtet. „Wir haben einen geschützten Auslauf, das Futter stammt aus unserem Betrieb“, sagt der Obmann der Bezirksbauernkammer Zwettl und dr Arbeitsgemeinschaft „Pute Österreich“. Die Puten kommen gleich nach dem Schlüpfen in einem Betrieb in Oberösterreich zu ihm auf den Hof. In Sallingstadt bleiben die weiblichen Puten 15 Wochen, die männlichen 20 Wochen. Mit einem Lebendgewicht von zehn Kilo bei den weiblichen Puten und 20 Kilo bei den männlichen Puten werden sie in einem Kärntner Betrieb geschlachtet. Über diesen Betrieb hätte auch BILLA von den hohen Standards der Familie Hipp erfahren. „So kam es zu dieser Zusammenarbeit, die natürlich ein zusätzliches Standbein bedeutet.“ „Fair zum Tier“ habe laut Hipp, der auch die Handelskette Hofer beliefert, auch eine eigene Kontrollstelle, die die Mastbetriebe auf die Einhaltung der Vorgaben kontrollieren würde.

Sämtliches Putenfleisch bei BILLA und BILLA PLUS – angefangen von den Putenfleisch-Spezialitäten, die unter der Preiseinstiegsmarke „Clever“ vermarktet werden, bis hin zu den Tierwohl-Puten mit dem „Fair zum Tier“ Label – kommen von österreichischen Betrieben. In Österreich sind die gesetzlichen Standards für die Haltung von Geflügel im Vergleich zu anderen EU-Staaten wesentlich höher und das garantiere eine weit höhere Lebensqualität der Tiere. „Nur in Österreich gibt es ein Tierschutzgesetz für die Puten, das gibt es sonst nirgends in der EU“, sagt Hipp. In Österreich dürfen 40 Kilo am Quadratmeter gehalten werden. Für „Fair zum Tier“ sind diese Mengenvorgaben nochmals um zehn Prozent reduziert. „In anderen Ländern dürfen die bis zu 80 Kilo am Quadratmeter gehalten werden“, zeigt Hipp auf. Neben den Puten von Dietmar Hipp beliefert auch das Bio-Bauernpaar Patrick und Theresa Krautgartner aus dem oststeirischen Kleinschlag BILLA. Die von handgeschnittenen Bio-Putenstücke aus diesem Betrieb sind in ausgewählten BILLA PLUS Märkten in der Steiermark erhältlich.