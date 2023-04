Arbesbach: Kolm frohlockt

„Kulinarische Eskapaden im Waldviertel“, heißt der Slogan auf der Website von Michael Kolms Restaurant in Arbesbach. „Eskapade ist eine Reise ins Abenteuer, und diese Reise soll überraschend sein“, freut sich Michael Kolm über drei Punkte mehr als im Vorjahr, also 93 von 100 Punkten, und drei Gabeln von Falstaff im Restaurantranking.

Fürs neue Ambiente wurde er heuer gar mit allen zehn Punkten belohnt, fürs gute Essen erhielt er 47 von 50 und für Service und die Weinkarte je 18 von 20. Falstaff schreibt: „Aus dem Bärenhof wurde das schicke Kolm-Restaurant mit einer stärkeren Ausrichtung auf exklusive Küche, die zu den besten des Landes zählt. Geblieben sind der Waldviertel-Bezug und die Herzlichkeit.“ Ein großartiges Ergebnis! „Ich glaube schon, dass wir uns noch mehr positionieren konnten, und das auch durch unsere langjährigen, tollen Mitarbeiter“, so Kolm. Nur noch wenige Punkte ist er von vier Falstaff-Gabeln entfernt – diese strebt er in den nächsten Jahren an.

Zwei Gabeln im Falstaff-Restaurantguide für „Leibspeis‘“ und Schlosshotel Rosenau. Aufgestiegen ist indessen die „Leibspeis‘“ von Sonnentor in Sprögnitz. Mit 85 Punkten gingen sich heuer erstmals zwei Gabeln aus. Vor allem, dass die Speisen ausschließlich mit Bio-Produkten zubereitet werden, punktete im Falstaff. „Die Prämierung ist für uns eine tolle Anerkennung, genauso wie ein schöner Auftakt in die neue Saison“, meint Küchenchef Christoph Authried begeistert. In seiner Küche setzt Authried auf eine gute Mischung aus traditioneller österreichischer Küche und vegetarischen sowie veganen Köstlichkeiten.

In der „Leibspeis‘“ von Sonnentor in Sprögnitz dürfen sich Küchenchef Christoph Authried und Firmenchef Johannes Gutmann erstmals über zwei Gabeln freuen. Foto: Sonnentor

Das Schlosshotel Rosenau kann sich zum wiederholten Male zwei Gabeln mit 86 Punkten abholen. „Wir haben diese zwei Gabeln jetzt schon seit vielen Jahren, und sie bedeuten uns natürlich sehr viel. Sie bestätigen die hohe Qualität unserer Küche für Hotel- als auch a la carte-Gäste“, betont Schlossherrin Monika Gressl. Spezialitäten wie der „Rosenauer Tafelspitz“ und eine alle zwei Monate wechselnde Karte seien die großen Stärken des Restaurants. Ist die dritte Gabel auch noch ein Ziel? „Natürlich streben wir sie an, aber wir freuen uns in erster Linie, dass wir seit langer Zeit eine hohe Qualität halten können“, meint Gressl.

Restaurants mit einer Falstaff-Gabel ausgezeichnet. Zum zweiten Mal feiert das „Hora Restaurant“ auf der Promenade des Allentsteiger Stadtsees die eine Gabel von Falstaff mit 83 erreichten Punkten. Dem relativ jungen (2021 gegründet) Restaurant von Stefan Ho, Alan Ho und Lukas Spindlegger gelang damit ein kometenhafter Aufstieg. „Die Gabeln sind ein Zeichen, dass sich die Gäste wohlfühlen und das Essen schmeckt. Auf Auszeichnungen hinarbeiten, machen wir aber nicht“, sagt Stefan Ho.

Als Allentsteiger Betrieb setze man stark auf Allentsteiger Produkte. Das Fleisch kommt vom lokalen Fleischer, der seine eigenen Tiere hat und auch selbst schlachtet. Grundprodukte wie Eier, Milch oder Mehl werden vom Biohof Marksteiner bezogen.

Zu den Gustostücken des Hauses zählt Ho das Beef Tatar. „Das dürfen wir nicht mehr von der Karte runternehmen, sonst bekommen wir Schwierigkeiten mit den Gästen“, erzählt der ausgebildete Sommelier lachend. Als „Seerestaurant“ gehören natürlich Fischgerichte zum Fixpunkt im Programm-

Fixpunkt im Falstaff ist seit bereits fünf Jahren auch das Wirtshaus Hirsch28 in Groß Gerungs. Wirt Rudi Hirsch konnte heuer mit 82 Punkten (zwei mehr als im Vorjahr) eine Gabel erringen. „Ein bisschen eigenartig ist nur, dass wir für unsere Weine nur 15 von 20 möglichen Punkten bekommen haben“, meint er. Schließlich zähle die gut bestückte Weinkarte mit rund 700 Positionen zu den Alleinstellungsmerkmalen seines Betriebes.

Neben der Weinkarte setzt Hirsch28 auf gehobenere Waldviertler Hausmannskost, alles selbst gemacht versteht sich. Das Gasthaus Hirsch28 wird übrigens am Ostersonntag auch in ORF 2 zu sehen sein. Küchenchefin Renate Stadlhofer wird in der Sendung „Aufgetischt“ ihre Sterznudeltascherl kochen.

Eine Gabel und 81 Punkte gab es ebenfalls zum wiederholten Mal für das Wirtshaus im Demutsgraben in Niederstrahlbach. „Es ist schon eine tolle Auszeichnung, speziell für unsere Küche“, freut sich Chef Martin Huber. Er legt ebenfalls viel Wert auf regionale und nachhaltige Küche. Im Falstaff gilt das Wirtshaus zudem als „Knödelparadies“ und punktet mit Wild aus der eigenen Jagd.

