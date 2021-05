Ein besonderes Angebot wird weitergeführt: Petra Hemberger führt die Gemischtwarenhandlung in Langschlag mittlerweile in dritter Generation. Gerade zur Coronazeit profitiert die Gemeinde davon enorm. Die NÖN hat mit Hemberger über ihre Aufgaben gesprochen.

Ihr Großvater Josef Matias hat eine Kaufmannslehre absolviert und sich dann im Gintenreiterhaus 1940 selbstständig gemacht. 1949 hat er am heutigen Standort in der Dominik Eckel Straße 106 sein eigenes Haus gebaut und ein Geschäft eingerichtet. Zu seiner Zeit gab es in Langschlag sechs Greißler, drei Fleischer und zwei Bäcker. Da Josef Matias den großen Gewerbeschein besaß, durfte er neben Lebensmitteln unter anderem auch Öfen und Dachrinnen verkaufen, erinnert sich Petras Mutter.

Als einziger Greißler im Ort übrig geblieben

Nach dem Tod des Großvaters 1958 wurde das Geschäft von seiner Gattin Hildegard Matias weitergeführt. 1978 übernahm die Mutter von Petra Hemberger, Hildegard Peringer, das Geschäft. Der erste Innenumbau fand 1981 statt. 1995 wurde es auf die heutige Größe umgebaut. Petra lernte ihren Job mit Begeisterung von der Pike auf im Geschäft ihrer Mutter und schloss ihre Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau mit Auszeichnung ab.

Seit 1. Jänner 2015 führt sie das Geschäft. Petra erlebte das Greißlersterben hautnah mit. Ihr Geschäft blieb als einziges übrig, und die Kunden lieben es, da es familiär geführt wird und bei Petra der Kunde noch König ist. Sie hat im Lockdown ohne Wenn und Aber Kunden, die der gefährdeten Gruppe angehören, selbstverständlich die Ware frei Haus geliefert.

Als zweifache Mutter von schulpflichtigen Kindern weiß Petra Hemberger auch ganz genau, dass eine gesunde Jause für Kinder wichtig ist. So steht sie während der Schulzeit montags und donnerstags jeweils um 4 Uhr früh auf, um frische Brötchen zu backen und diese kindgerecht zu befüllen.

In der Pause bringt Hemberger dann das Obst, Gemüse und Gebäck in die Langschläger Schule. Besonders gerne werden auch die leeren Stangerln von den Kindern gegessen, wie sie im Gespräch mit der NÖN verrät.