Familientragödie Dreijährige wurde von Zugmaschine des Großvaters überrollt und starb

Lesezeit: 2 Min RZ Red. Zwettl

Symbolbild Foto: Dominik Meierhofer

A m Mittwochabend (22. Juni) gegen 19.10 Uhr lenkte ein 61-jähriger Mann eine Zugmaschine in der Gemeinde Martinsberg auf einer Gemeindestraße in südliche Richtung. Er befand sich alleine im Fahrzeug und wollte rund um sein Haus fahren, um für eine Baustelle etwas zu besorgen. Zur gleichen Zeit fuhr seine 3-jährige Enkelin mit dem Trettraktor in der Wiese vor dem Haus. Er fuhr langsam an ihr vorbei.